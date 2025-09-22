Impresionante fortuna y negocios: Así es la vida de Lamine Yamal, candidato al Balón de Oro 2025

El salario actual de Lamine Yamal es un tema con diferentes cifras según la fuente y el momento de la información, pero tras su renovación en mayo de 2025, se estima que su salario anual alcanza los 16.67 millones de euros (aproximadamente 18 millones de dólares) con un potencial de ingresos de más de 20 millones de euros anuales en total, además de otros ingresos por patrocinios.