Impresionante fortuna y negocios: Así es la vida de Lamine Yamal, candidato al Balón de Oro 2025

El delantero del Barcelona es fuerte candidato a quedarse con el Balón de Oro 2025; esta es su vida

  • 22 de septiembre de 2025 a las 09:09
Lamine Yamal es uno de los candidatos fuertes a ganar el Balón de Oro 2025, el joven de 18 años quiere romper esquemas en el fútbol consiguiendo el premio. Aquí parte de su vida.

 Foto: Cortesía.
Este lunes 22 de septiembre se entrega el Balón de Oro 2025 donde Lamine Yamal es uno de los favoritos a ganarlo con tan solo 18 años.
El jugador del Barcelona quiere hacer historia y aquí te contamos parte de su vida de millonario. El premio alimentaría una carrera llamada al éxito.
Comenzamos primero por sus negocios, Lamine tiene vínculos comerciales con Beats, marca de auriculares que incluso le ha diseñado varios modelos personalizados.
Oppo, firma de tecnología móvil, es otra de las marcas que ha firmado contrato con Lamine Yamal.
El objetivo del entorno del jugador es claro: limitar el número de marcas para mantener la exclusividad y asociar a Lamine solo con empresas de prestigio internacional.
Mundo Deportivo informa de que Yamal ha recibido llamada de varias marcas que desean convertirse en su patrocinador, sin embargo, se está trabajando cuidadosamente desde hace semanas en la selección de patrocinadores.
Otro negocio es La Capital FC, el equipo del que Lamine es presidente en la Kings League. Este proyecto paralelo ofrece una posibilidad más asequible de vincularse a su marca personal.
Si nos metemos a su fortuna, encontramos que para tener 18 años, tiene lo que otros futbolistas de bajo perfil hacen en toda su carrera.
De acuerdo con Celebrity Net Worth, el joven Lamine Yamal de 17 años de edad actualmente tiene un patrimonio neto de 8 millones de dólares y su valor en el mercado es aún más grande, pues según el sitio Transfermarkt, es de 200 millones.
Poco a poco el jugador del Barcelona va haciendo su legado dentro y fuera del terreno de juego.
El salario actual de Lamine Yamal es un tema con diferentes cifras según la fuente y el momento de la información, pero tras su renovación en mayo de 2025, se estima que su salario anual alcanza los 16.67 millones de euros (aproximadamente 18 millones de dólares) con un potencial de ingresos de más de 20 millones de euros anuales en total, además de otros ingresos por patrocinios.
Su contrato con el FC Barcelona es hasta 2031 y todos lo catalogan como el nuevo rey del FC Barcelona, tras Messi.
Lamine Yamal peleará el lunes 22 de septiembre contra Ousmane Dembélé, que enss a ganar el premio es su estilo de juego y la proyección que tiene. Nadie quita que el lunes tenga el premio en sus manos.
Además, fuera de la cancha tiene una relación sentimental con Nicki Nicole, cantante argentina.
