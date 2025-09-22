Ousmane Dembelé recibe la peor noticia previo a entrega del Balón de Oro 2025 y el PSG ya lo sabe

París, Francia.- Ousmane Dembélé no figura, como era de esperar, en la lista de 19 jugadores del París Saint-Germain (PSG) que se enfrenta esta tarde con el Olympique de Marsella en el mismo momento en que se celebra la gala de entrega del Balón de Oro para la que es uno de los grandes favoritos.

El PSG ha mantenido sin cambios la convocatoria para el encuentro, que se tuvo que aplazar el domingo por una alerta meteorológica ante el riesgo de lluvias torrenciales en Marsella, y Dembélé está ausente por una lesión en el muslo izquierda de la se prevé que esté recuperado a finales de octubre.

Tampoco aparecen en la lista de los que se enfrentarán al Olympique de Marsella otros dos nominados al Balón de Oro del PSG: el francés Désiré Doué y el portugués Joao Neves.

De este modo, estos tres jugadores sí que podrán estar en la gala parisina, en la que Dembélé parte como favorito para recoger el codiciado Balón en el teatro de Châtelet.