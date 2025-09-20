Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona cumple y sigue de cerca a Real Madrid

Madrid, España.- El Barcelona de Hansi Flick no tuvo mayores problemas para golear este domingo al Getafe en el estadio Johan Cruyff gracias al doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo (3-0), por la quinta jornada de la Liga Española. Los azulgranas firmaron su cuarto triunfo del certamen y registran un empate, por lo que se mantienen como escoltas del líder Real Madrid, que ayer se impuso en el Bernabéu sobre el Espanyol (2-0).

El conjunto merengue continúa invicto en la cima con 15 unidades mientras que el Barça suma 13 puntos en la segunda posición de la tabla, esperando un tropiezo del acérrimo rival para tomar la punta. Ambos equipos tendrán que jugar fuera de casa en la próxima fecha. Real Madrid visitará el martes al Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga. Por su parte, el Barcelona lo hará el jueves en campo del Real Oviedo. En el tercer y cuarto puesto se sitúan Villarreal y Espanyol con 10 puntos, respectivamente. Elche, Betis, Getafe y Athletic Club cuentan con 9 unidades cada uno en la clasificación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Sevilla que dirige el argentino Matías Almeyda suma 7 unidades en el noveno lugar, al igual que el Alavés en el décimo escalón. Los únicos equipos que todavía no han podido ganar un partido son la Real Sociedad, Mallorca y Girona que deberán revertir la situación lo antes posibles para intentar salir del sótano.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA