  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid recibe buena noticia antes de enfrentar al Levante por LaLiga

Xabi Alonso y su Real Madrid se enfrenta este martes ante el Levante de Kervin Arriaga por la sexta fecha de LaLiga

  • 22 de septiembre de 2025 a las 08:32
Real Madrid recibe buena noticia antes de enfrentar al Levante por LaLiga

El Real Madrid de Xabi Alonso está como líder en la primeras jornada de LaLiga.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El defensa Dean Huijsen vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras cumplir un partido de sanción por su expulsión por roja directa ante la Real Sociedad, que fue recurrida sin éxito por el club, de cara a la visita al Levante de este martes en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Xabi Alonso no recupera en la lista a ninguno de los tres lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Barcelona golea a Getafe gracias a Ferrán Torres y Dani Olmo; sigue de cerca a Real Madrid

Por su parte, repiten Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -quienes jugaron sus primeros minutos, cinco, de la temporada ante el Espanyol- y un Endrick que aguarda su momento de debutar, superada su lesión muscular.

Además, Xabi Alonso vuelve a contar con el canterano David Jiménez para reforzar sus opciones en el lateral derecho.

La lista de convocados del Real Madrid para la sexta jornada de LaLiga ante el Levante la integran: Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick.

En Centroamérica: 1:30 PM

Los Ángeles: 12:30 M

Miami: 3:30 PM

México: 1:30 PM

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias