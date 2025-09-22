Real Madrid recibe buena noticia antes de enfrentar al Levante por LaLiga

Madrid, España.- El defensa Dean Huijsen vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras cumplir un partido de sanción por su expulsión por roja directa ante la Real Sociedad, que fue recurrida sin éxito por el club, de cara a la visita al Levante de este martes en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Xabi Alonso no recupera en la lista a ninguno de los tres lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.