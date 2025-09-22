Real Madrid recibe buena noticia antes de enfrentar al Levante por LaLiga

Madrid, España.- El defensa Dean Huijsen vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras cumplir un partido de sanción por su expulsión por roja directa ante la Real Sociedad, que fue recurrida sin éxito por el club, de cara a la visita al Levante de este martes en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
Xabi Alonso no recupera en la lista a ninguno de los tres lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.
Por su parte, repiten Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -quienes jugaron sus primeros minutos, cinco, de la temporada ante el Espanyol- y un Endrick que aguarda su momento de debutar, superada su lesión muscular.
Además, Xabi Alonso vuelve a contar con el canterano David Jiménez para reforzar sus opciones en el lateral derecho.
La lista de convocados del Real Madrid para la sexta jornada de LaLiga ante el Levante la integran: Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.
Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Güler.
Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick.
En Centroamérica: 1:30 PM
Los Ángeles: 12:30 M
Miami: 3:30 PM
México: 1:30 PM