¡Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025! Lamine Yamal deberá de esperar

París, Francia.- El premio del Balón de Oro 2025 otorgado por la revista France Football en el Teatro del Châtelet fue entregado al frandés Ousmane Dembélé.
2:50 PM - Ronaldinho, un viejo conocido, ganador de este trofeo en el 2005, fue el encargado de entregarle el Balón de Oro 2025 a el francés Ousmane Dembélé.
2:35 PM - Luego de una gran presentación, el premio del Balón de Oro 2025 femenino se lo ganó Aitana Bonmatí
2:17 PM - Premio Sócrates. El trofeo se le entregó a la Fundación Xana.
2:10 PM - Club del año. El París Saint-Germain ganó premio por la rama masculina.
2:00 PM - Club del año. El Arsenal de Inglaterra ganó por el lado femenino.
1:50 PM - Trofeo Gerd Müller. El premio para el máximo anotador de la temporada famino es para Ewa Pajor del Barcelona y masculino para Viktor Gyökeres del Arsenal.
1:43 PM - Trofeo Yashin. El mejor portero por el lado femenino lo ganó Hannah Hampton del Chelsea y por el masculino Gianluigi Donnarumma que ahora milita para el Manchester City, a quien se lo entregó Mary Earps y Gianluigi Buffon.
1:30 PM - Trofeo Johan Cruyff. El ganador del mejor entrenador por el lado varonil de la temporada es Luis Enrique. El DT no pudo estar en la ceremonia.
1:25 PM - Trofeo Johan Cruyff. La ganadora de este premio de mejor entrenador por el lado femenino fue Sarina Wiegman, el cual fue entregado por Fabio Capello.
1:15 PM - Vicky López del FC Barcelona gana el Trofeo Kopa por la rama femenil.
1:10 PM - Trofeo Kopa, el mejor futbolista joven de la temporada. Lamine Yamal es el ganador por el lado varonil.
1:05 PM - Ruud Gullit y Kate Scott son los presentadores para la gala de la entrega del Balón de Oro 2025.
1:03 PM - La canadiense Charlotte Cardin abrió el telón con su linda voz. Todo está lista.
1:00 PM - Inicia la ceremonia del Balón de Oro. Todos en sus sillas que comienzan las premiaciones.
12:45 M - Inicia la transmisión de la ceremonia de la entrega del Balón de Oro con los premios previos.
12:40 M - Ousmane Dembélé también hizo su llegada con mucha elegancia a la gala de la entrega del Balón de Oro.
12: 30 M - Lamine Yamal ya está en el escenario y llega junto a su familia para la gala
11: 40 AM - Serhou Guirassy ya hizo su llegada al Teatro del Châtelet para la ceremonia de la entrega del Balón de Oro 2025
Ranking del Balón de Oro 2025:
1 - Ousmane Dembélé
2 - Lamine Yamal
3 - Vitinha
4 - Mohamed Salah
5 - Raphinha
6 - Achraf Hakimi
7 - Kylian Mbappé
8 - Cole Palmer
9 - Gianluigi Donnarumma
10 - Nuno Mendes
11 - Pedri (Barcelona)
12 - Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
13 - Harry Kane (Bayern de Múnich)
14 - Désiré Doué (PSG)
15 - Viktor Gyokeres (Arsenal)
16 - Vinícius Jr (Real Madrid)
17 - Robert Lewandowski (Barcelona)
18 - Scott Mctominay (Nápoli)
19 - Joao Neves (PSG)
20 - Lautaro Martínez (Inter de Milán)
21 - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22 - Alexis Mac Allister (Liverpool)
23 - Jude Bellingham (Real Madrid)
24 - Fabián Ruiz (PSG)
25 - Denzel Dumfries (Inter de Milán)
26 - Erling Haaland (Manchester City)
27 - Declan Rice (Arsenal)
28 - Virgil Van Dijk (Liverpool)
29 - Florian Wirtz (Liverpool)
30 - Michael Olise (Bayern de Múnich)
En dicha gala se entregarán un total de once galardones, incluido el Balón de Oro masculino, al que aspiran el francés Ousmane Dembélé (PSG) y el español Lamine Yamal (Barcelona).
Asimismo, el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Kopa (mejor futbolista joven) y el Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador en ambas ramas). Otros reconocimientos serán el Premio Sócrates (destinado a labores sociales) y la distinción al máximo goleador de clubes europeos.
De los 30 nominados al Balón de Oro 2025, la disputa está entre Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, y Lamine Yamal, campeón de la Eurocopa con España en 2024 y de otros títulos con Barcelona.
El primero cuenta con todo el impulso que le otorgan los cuatro títulos alzados por su club, sobre todo la Liga de Campeones, la primera de su historia, con sus 35 goles y 16 asistencias que lo convirtieron en la gran estrella del equipo parisino.
El Barça tiene menos jugadores entre los que postulan al premio, cuatro, por lo que todos los focos apuntan a Lamine Yamal, con peores números que Dembélé, 21 goles y 22 asistencias, y menos títulos, porque la Champions se escapó en una semifinal desgraciada contra el Inter, pero cuya proyección a sus 18 años apunta a una figura histórica.
¿Cómo se define el ganador del trofeo del Balón de Oro?
La elección de los ganadores responde a un proceso estructurado que involucra a periodistas deportivos de distintos países, junto a capitanes y entrenadores de selecciones nacionales. Este sistema busca representar una visión diversa y objetiva, basada tanto en los logros individuales como en la influencia en los resultados colectivos.
Hora y canal por dónde ver la ceremonia
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se realizará este lunes en la capital francesa y comenzará desde la 1:00 PM en Honduras, resto de Centroámerica y México. En Panamá iniciará a las 2:00 PM.
En Perú, Ecuador y Colombia también dará inicio a las 2:00 PM. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami) a las 3:00 PM. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay a las 4:00 PM, mientras que en España la transmisión está prevista para las 9:00 PM.
La ceremonia se podrá ver en directo a través de YouTube de Claro Sports También podrás seguir todas las incidencias y curiosidades por la página web de Diario El Heraldo.
Nominados al Balón de Oro 2025
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (España, Barcelona)
Vitinha (Portugal, PSG)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)
Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)
Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)
Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)
Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)
Pedri (España, Barcelona)
Fabián Ruiz (España, PSG)
Joao Neves (Portugal, PSG)
Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting CP / Arsenal)
Nuno Mendes (Portugal, PSG)Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Michael Olise (Francia, Bayern Munich)
Désiré Doué (Francia, PSG)
Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)
Scott McTominay (Escocia, Napoli)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)