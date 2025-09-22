¡Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025! Lamine Yamal deberá de esperar

París, Francia.- El premio del Balón de Oro 2025 otorgado por la revista France Football en el Teatro del Châtelet fue entregado al frandés Ousmane Dembélé.

2:50 PM - Ronaldinho, un viejo conocido, ganador de este trofeo en el 2005, fue el encargado de entregarle el Balón de Oro 2025 a el francés Ousmane Dembélé.

2:35 PM - Luego de una gran presentación, el premio del Balón de Oro 2025 femenino se lo ganó Aitana Bonmatí

2:17 PM - Premio Sócrates. El trofeo se le entregó a la Fundación Xana.

2:10 PM - Club del año. El París Saint-Germain ganó premio por la rama masculina.

2:00 PM - Club del año. El Arsenal de Inglaterra ganó por el lado femenino.

1:50 PM - Trofeo Gerd Müller. El premio para el máximo anotador de la temporada famino es para Ewa Pajor del Barcelona y masculino para Viktor Gyökeres del Arsenal.

1:43 PM - Trofeo Yashin. El mejor portero por el lado femenino lo ganó Hannah Hampton del Chelsea y por el masculino Gianluigi Donnarumma que ahora milita para el Manchester City, a quien se lo entregó Mary Earps y Gianluigi Buffon.

1:30 PM - Trofeo Johan Cruyff. El ganador del mejor entrenador por el lado varonil de la temporada es Luis Enrique. El DT no pudo estar en la ceremonia.

1:25 PM - Trofeo Johan Cruyff. La ganadora de este premio de mejor entrenador por el lado femenino fue Sarina Wiegman, el cual fue entregado por Fabio Capello.

1:15 PM - Vicky López del FC Barcelona gana el Trofeo Kopa por la rama femenil.

1:10 PM - Trofeo Kopa, el mejor futbolista joven de la temporada. Lamine Yamal es el ganador por el lado varonil.