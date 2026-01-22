¿Qué pasa con Rodrigo de Olivera y su fichaje en Motagua?: Así avanza el polémico caso

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo de Olivera está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del Motagua para el torneo Clausura. EL HERALDO conoció que el mediocampista uruguayo se encuentra a la espera de recibir la resolución que lo libere de "Potros", trámite clave para que el club azul pueda presentarlo de manera formal ante la afición.

Mientras se resuelve su situación contractual, De Olivera ya trabaja a la par del resto del plantel dirigido por Javier López. El futbolista charrúa se mantiene entrenando con normalidad y ha sido integrado de lleno a la planificación del cuerpo técnico, lo que refleja la confianza que existe en su pronta habilitación.