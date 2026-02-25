PSG sufrió, pero logró dejar en el camino a Mónaco y se instaló en octavos de Champions League

París, Francis.- El campeón de Europa, el PSG, estará en octavos de final décimo quinto año consecutivo, no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que valieron para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida. La fragilidad de la clasificación quedó patente en el tramo final, cuando con un jugador menos Teze consiguió el empate en el 92 y tres más tarde Faes falló por centímetros el gol que habría forzado la prórroga.

Si en la ida los defensores del título firmaron una remontada épica ante un equipo reducido por la expulsión de Golovin a falta de 48 minutos, en el Parque de los Príncipes no mejoraron la imagen frente a un rival que también jugó con uno menos desde el 58. Solo entonces consiguieron los parisinos dar la vuelta a un marcador que Akliouche había puesto cuesta arriba al borde del descanso y que allanaron Marquinhos y Kvaratskhelia en la segunda mitad. La trayectoria de menos a más que augura una y otra vez Luis Enrique apoyándose en el ejemplo del pasado curso tarda en hacerse realidad, pero el equipo tiene tantos recursos que habrá que verle exigido por un rival de talla para conocer si el bache que atraviesa es circunstancial como repite el técnico o más estructural. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Ante el Mónaco, un equipo bien armado, bien conformado pero sin alma, no hizo falta más que un aprobado por los pelos para confirmar el resultado de la ida y caminar hacia los octavos donde ya no podrá esperar más la mejoría. Si el buen juego todavía no aparece en un equipo mermado por las lesiones, que añora al Balón de Oro Ousmane Dembélé y al español Fabián Ruiz, pilar del centro del campo, el espíritu de lucha no ha abandonado a los del Parque de los Príncipes. Ahí es implacable el técnico que insufla una fe ciega que empapa desde la grada al tuétano de los futbolistas. Nadie baja los brazos ante el zumbido permanente que llega de los fondos y esa fe le mantuvo a flote ante un equipo del Principado que les mostró las costuras, pero que no supo rematar al campeón. En la ida se colocaron 2-0 antes de sucumbir 2-3 con uno menos durante casi toda la segunda mitad y una semana más tarde volvieron a sembrar de dudas a la capital con un inicio abrumador, sustentado en un centro del campo poblado y una defensa muy adelantada que las huestes de Luis Enrique no supieron desenmarañar.

Coulibaly en el 9 puso en vilo el alma de los parisinos, Kehrer llevó el susto dos minutos más tarde y Camara en el 30 y Balogun en el 38 obligaron a Safonov a manchar los guantes. Sin noticias del PSG en ataque durante casi toda la primera mitad, Barcola asomó al área rival en el 41 con un trallazo que hizo temblar el larguero de Köhn.

Expulsión y remontada

Pero cuatro minutos más tarde el escenario soñado por el Mónaco lo hizo realidad Akliouche, que estrenó su marcador europeo tras varios rechaces en el área de Safonov. La bronca de Luis Enrique en el vestuario debió ser de la talla de la sorpresa que invadía la grada y el campeón entró más enchufado en el segundo acto, con un dinamismo en el juego que contrastaba con la apatía del primero. No hizo falta más para poner el duelo de su lado a partir del 55, cuando el árbitro enseñó en tres minutos dos amarillas a Coulibaly que condenaban de nuevo a los monegascos a una gesta muy por encima de sus capacidades. Ni un minuto tardó Marquinhos en aprovechar la superioridad para igualar el partido tras un mal rechace de Zakaria y poner a salvo la defensa del título de los parisienses. Con uno más y con ventaja, la eliminatoria parecía sellada y en el 66 Kvaratskhelia puso otro clavo en el ataúd del Principado tras aprovechar un rechace de Köhn. Los cánticos del Parque de los Príncipes resonaban en el eco de un Mónaco que perdió la moral y el empuje y lo que quedaba de partido fue un monólogo de los locales, que pese a su dominio volvieron a evidenciar sus dificultades para marcar. Y en el tramo final sus carencias defensivas, con el gol de Teze que les privaba de un tercer triunfo consecutivo, algo que no logran desde hace casi dos meses, y de la ocasión final de Faes que a punto estuvo de alargar su agonía.

Ficha técnica