Arbeloa revela el tiempo que estará fuera Mbappé por lesión en su rodilla

Madrid, España.- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, desveló que Kylian Mbappé parará durante varios partidos con el objetivo de recuperarse de la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, y reconoció que "no va a ser cuestión de días".

"Ha sido consensuado entre todos, primero él por sus sensaciones, hemos hablado él y yo con los médicos. Lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al cien por cien", reconoció Arbeloa antes de iniciar el duelo europeo ante el Benfica que se pierde Mbappé.

El técnico madridista no precisó el tiempo de baja pero dejó ver que junto al Benfica se perderá con seguridad el duelo liguero del próximo lunes, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, sin una fecha de vuelta.

"Vamos a ver, no sabría decir ahora mismo, creo que no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo pero no sé decir cuanto tiempo. Ojalá no sea mucho", deseó.