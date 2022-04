Primitivo Maradiaga previo al duelo contra Real Sociedad: “Estamos próximos a sacar buenos resultados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Primitivo Maradiaga habló previo al importante partido de Platense contra Real Sociedad por la jornada 14 del Clausura 2022 de la Liga Nacional.

El estratega del Tiburón aseguró que la presión por ganar en Puerto Cortés es grande y sabe que el domingo ante los de Tocoa se juega todo por permanecer en primera división.

“Primi” también comentó en una entrevista con Américo Navarrete sobre la denuncia de Victoria sobre Real Sociedad y Honduras Progreso. Esto es lo que pide el entrenador de los escualos con respecto al caso.

LEA: La radiografía de Manuel Keosseián al Marathón: “Es un equipo que debería estar en mejores condiciones”

El domingo se juega todo contra Real Sociedad, el rival directo ¿Suman o descienden en casa?

“Totalmente de acuerdo, pero yo no soy de sumar, soy de multiplicar, es un juego de seis puntos que le quitamos a ellos y acumulamos nosotros, indudablemente que nos permitiría acercarnos. Sabemos cómo viene jugando la Real Sociedad, conocemos sus jugadores por líneas, ejemplo lo que hace Mariano (Pineda), que es calmar el juego, eso no nos debe desesperar, simplemente que cuando nosotros tengamos la pelota en movimiento sacarle el máximo provecho.

Buscar tener una intensidad que mantenga sofocarlos tanto en defensa como en ataque. Para nosotros es un partido vital porque es un partido de seis puntos a falta de dos partidos que tenemos acá de local y conscientes de los dos juegos de visita donde si volvemos a manejar las actitudes que hemos tenido contra Real España, Vida o Victoria, indudablemente que estamos próximos a sacar buenos resultados”.

ADEMÁS: Fenafuth revela cupos que FIFA le otorgará a Concacaf para el Mundial de 2026

¿El equipo está pendiente de esa denuncia de Platense y Victoria a la espera de la decisión de la federación?

“Al ser parte de la institución estamos con un ojo viendo eso y el otro para la parte deportiva. Es lamentable porque luego de tanto tiempo desde que se hizo la denuncia por parte del Victoria se le ha dado largas y es algo que no me sorprende porque no solo lo vemos en la parte deportiva si no que en todos los ámbitos. Que hay que darle más tiempo, que tienen que surgir otras cosas.

¿Ve mala intención?

“No sé, eso lo sabrán ellos, los miembros encargados de revolver este caso, pero esto siembra una cierta incertidumbre en las partes involucradas, nosotros porque nos veríamos favorecidos, pero está el otro caso de los equipos que serían sancionados con la reducción de puntos y ver cuál es su respuesta, si tienen tiempo para una apelación o algo que les permita alegar para ver si lo que se determina tiene un retroceso, a mí no me quita la atención de lo deportivo, pero hay otras partes que están conscientes que se tiene que resolver prontamente”.

VEA: Honduras empató ante Cuba y necesita un milagro para clasificar al Premundial femenino

Para usted que debe prevalecer en la decisión que tomen en el caso ¿Lo justo o lo legal?

“Lo legal, aquí no podemos hablar de justicia, si no para que existen las leyes y esto también tiene que ser fuera del terreno de juego. Vuelvo a decir en todos los ámbitos donde nos desempeñemos tiene que aplicarse la ley por muy dura que sea”.

¿Qué le diría usted a los miembros del comité ejecutivo que van a resolver el caso de la denuncia?

“Que sean determinantes, que de una u otra forma que la decisión que tomen sea aplicada a la parte legal”.

¿Espera el estadio lleno el domingo?

“Tenemos siempre gente y nos jugamos una final con el rival directo. No dudo que los aficionados del puerto se harán presente”.

ES DE INTERÉS: Jorge Salomón: ‘Lo del Bolillo está en la mesa de discusión’