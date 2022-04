¿Puede “Buba” López jugar ante Real Sociedad tras el aplazo de su juego de suspensión ante Marathón?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El portero Luis “Buba” López sufrió una expulsión en el partido que Real España ganó 3-2 ante Platense por la fecha 11 del Clausura 2022.

La tarjeta roja ante el Tiburón le inhabilitó para ser parte del encuentro por la jornada anterior ante Marathón, el cual se suspendió a los 29’ minutos por incidentes violentos entre los aficionados.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Disciplina castiga con tres partidos a Pablo Lavallén, entrenador de Olimpia

Ante ello, se sembró una duda respecto a si en realidad el arquero aurinegro puede jugar esta noche ante la Real Sociedad en la fecha 13 de la Liga Nacional, a pesar de que el encuentro donde debía cumplir su castigo haya sido postergado.

Grupo OPSA se comunicó con el departamento legal del Real España que argumenta que “Buba” sí puede ser parte del encuentro en Tocoa, donde el futbolista hizo el viaje con el equipo.

La justificación del cuerpo aurinegro es que el artículo 65 del reglamento de competencias y campeonato de la Liga Profesional dicta que cuando se suspende un partido por causas de fuerza mayor, se reanudará el juego en la fecha que establezcan y que será con los mismos jugadores, comisarios y cuarteta arbitral que aparecen en el acta arbitral del encuentro.

Por ende, para cuando el juego ante Marathón se complemente, Luis López no podrá ser ingresado a la convocatoria del cotejo debido a que no fue enlistado en el registro arbitral dado, en esta ocasión, por el central Saíd Martínez, cumpliendo así con el partido de sanción que recibió.

Sin embargo, Comisión de Disciplina resolvió que Buba no podrá ser parte del juego ante Real Sociedad debido a que su juego de suspensión, que era ante Marathón, no se conluyó; reglamentariamente, Luis Aurelio tampoco puede jugar el choque ante el verde, ya que como se mencionó, no fue enlistado en el acta.

VEA: Nuevo técnico de Motagua, después de estar hospitalizado, podría debutar hoy ante Olimpia

“Ante la solicitud presentada por el abogado Paolo Alvarado Suarez actuando en su condición de secretario y apoderado del Real Club Deportivo España para que esta Comisión Nacional de Disciplina habilite al jugador Luis Aurelio López, en virtud de que el jugador no participo en el juego Real España vs Marathón, esta Comisión RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS que lo solicitado NO PROCEDE en virtud de que dicho partido no se concluyó y por lo tanto no se puede computar como cumplido el castigo en aplicación del artículo 19 numeral 3 del Código de Disciplina de la FENAFUTH.d)”, comunicó de manera oficial el ente.

Ante la baja de López, el guardameta aurinegro será Michael Perelló y el arquero suplente Bryan Ramos.

ADEMÁS: 500 Policías darán resguardo al clásico Motagua-Olimpia en el estadio Chelato Uclés