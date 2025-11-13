Primera selección centroamericana eliminada en la Ronda Final de Concacaf

Los tantos de la selección local, que se nutre principalmente con jugadores que militan en Europa, llegaron por medio de Chery, Margaret (2) y Klas, en un encuentro en el que los salvadoreños no lograron hilar ocasiones claras de gol.

Paramaribo, Surinam.- La selección de Surinam quedó muy cerca de clasificarse a su primer mundial absoluto al golear por 4-0 a su par de El Salvador, que al contrario enterró sus aspiraciones, este jueves en un partido de la penúltima jornada del Grupo A por las eliminatorias de la Concacaf.

Chery marcó la ruta goleadora para Surinam a los 44 minutos de tiro penalti tras una falta de Sibrían, a pesar del orden que mostraban los salvadoreños hasta ese momento y que bloqueaba el juego ofensivo de sus rivales.

El técnico de la Selecta, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, puso toda la carne al asador y dispuso su equipo al ataque, lo que generó más huecos para que los atacantes locales tomaran ventajas.

Margaret marcó el fin de las aspiraciones salvadoreñas al anotar a los 74 y 76 minutos para el 3-0 y la goleada la cerró Klas al 83.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con este resultado, Surinam alcanzó 9 puntos y tratará de sellar el boleto a su primer mundial en la fecha final frente a Guatemala, que más tarde este jueves se mide con Panamá.

El Salvador, que ha ido a dos mundiales (1970 y 1982), se quedó con 3 puntos y ha perdido 4 partidos consecutivos en la eliminatoria.

