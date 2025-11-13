  1. Inicio
Portugal fue humillada en Eliminatoria, Cristiano Ronaldo se va expulsado y recibe la peor burla

Cristiano se fue expulsado ante Irlanda por propiciar un codazo en la espalda de un rival

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:05
1 de 17

Portugal cayó este jueves ante Irlanda por la Eliminatoria Mundialista UEFA y perdió la oportunidad de meterse hoy al Mundial 2026. Las postales que dejó el partido.

Fotos: Cortesía.
2 de 17

Irlanda ha sido el rival que más se le ha complicado a Portugal en las Eliminatorias de UEFA. En esta ocasión los derrotaron 2-0.
3 de 17

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue expulsado este jueves en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, con el 2-0 en el marcador, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.
4 de 17

El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le ensenó a Ronaldo la roja directa.
5 de 17

No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia.
6 de 17

Lo "afortunado" es que Portugal juega contra Armenia, ya eliminada, en casa en la última jornada y debería clasificarse.
7 de 17

Cristiano Ronaldo le decía a los aficionados de Irlanda que eran unos llorones por pedir la expulsión y al final CR7 terminó viendo la roja.
8 de 17

Cristiano Ronaldo se marchó del campo con el rostro bajado, pero tirando de ironía.
9 de 17

Cristiano Ronaldo se fue expulsado tras que su agresión fue vista por el VAR.
10 de 17

Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez en su carrera con la Selección de Portugal. Tiene más de 200 partidos disputados y su primera expulsión llegó con 40 años. Duele mucho ver así al Bicho.
11 de 17

Cristiano Ronaldo hizo gestos de injusticia al árbitro.
12 de 17

El árbitro aplaudió y levantó las manos tras irse al camerino.
13 de 17

Más gestos de Cristiano Ronaldo a la hora de ver la roja, la primera vez con Portugal.
14 de 17

Cristiano Ronaldo aplaudió con ironía la decisión del árbitro de expulsarlo.
15 de 17

Este gestó penalizó a Cristiano Ronaldo con la afición de Irlanda.
16 de 17

Los irlandeses le hicieron el mismo gesto de llorón y eso seguro dolerá a CR7.
17 de 17

Otra imagen más de la burla contra Cristiano Ronaldo.
