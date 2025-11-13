  1. Inicio
Artillería de primera: El 11 titular de Honduras ante Nicaragua en la Eliminatoria Mundialista

Reinaldo Rueda remendó su equipo tras ausencias de jugadores que se lesionaron a última hora

  • 13 de noviembre de 2025 a las 15:17
OFICIAL: Reinaldo Rueda tiene definido su 11 titular en Honduras para enfrentar a Nicaragua en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Foto: Rigo Diaz / EL HERALDO.
La Selección Nacional de Honduras se juega este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos años.

Honduras se enfrenta a Nicaragua por la quinta jornada de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

Un triunfo catracho, combinado de un empate entre Costa Rica y Haití estaría metiendo a la Selección Nacional a United 2026.

Este es el 11 titular de Reinaldo Rueda para enfrentar a Nicaragua en el estadio Nacional de Managua.

PORTERO - El experimentado Edrick Menjívar es inamovible en el marco de la Bicolor por sus buenas actuaciones y es titular ante los Pinoleros.

LATERAL DERECHO - Andy Najar es uno de los futbolistas legionarios con mejor nivel y estará resguardando la banda derecha ante Nicaragua.

DEFENSA - Luis Vega suplirá la ausencia de Marcelo Santos por lesión y saldrá de titular en la zona baja de Honduras.

DEFENSA - Getsel Montes estará acompañando a Vega en la zona central de Honduras en el estadio Nacional de Managua.

LATERAL IZQUIERDO - Joseph Rosales le ganó la partida a Santamaría y cubrirá el costado izquierdo de la Selección Nacional ante los "Nicas".

MEDIOCAMPISTA - Deiby Flores es uno de los hombres de guerra en la media cancha de la "H" y estará cubriendo la generación de juego rival.

MEDIOCAMPISTA - Kervin Arriaga es el mejor jugador de Honduras en la actualidad y destaca en el fútbol de España. Esta noche hará pareja con Deiby.
MEDIOCAMPISTA - Luis Palma viene de golear con el Lech Poznán en el fútbol europeo y es uno de los hombres importantes en el ataque del equipo de Reinaldo Rueda.

MEDIOCAMPISTA -Alexy Vega será quien estará generando ocasiones en ataque ante Nicaragua. El habilidoso volante del Marathón tiene el pie fino para este tipo de partidos.
DELANTERO - Romell Quioto viene jugando con mucha regularidad en el Al-Najmah y Rueda lo tiene como un líder dentro de la cancha por su gran experiencia.
DELANTERO - Jorge Benguché será el único en punta de la Bicolor ante la ausencia de Choco Lozano.
