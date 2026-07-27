Previa: Motagua y Olimpia debutan este martes 28 de julio en la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo más importante de la región centroamericana a nivel de clubes arranca este martes 28 de julio con el debut de Motagua y Olimpia, dos equipos capitalinos con el sueño de traer la copa a suelo catracho.

¡Así llega Motagua!

Motagua será el primer equipo hondureño en hacer su debut en esta Copa Centroamericana cuando se enfrente a Verdes FC en condición de visitante a las 6:00 p. m., mismo escenario que le tocó enfrentar el año pasado; llevándose la victoria de Belice con un contundente marcador de 1-4. El equipo del español Javier López viene de sufrir un duro golpe en la Final de la Supercopa de Honduras contra su máximo rival, Olimpia; y aunque la derrota golpeó en lo anímico al plantel de las águilas azules, los vigentes campeones del balompié catracho se reforzaron con las llegadas de: Jonathan Moya, delantero centro costarricense de 34 años, Jesús Batiz, Jeffry Miranda y Valerio Marinacci.

Calendario de Motagua en la Copa Centroamericana 2026

- VISITANTE: Verdes FC vs FC Motagua este martes 28 de julio (6:00 p. m.) - LOCAL: FC Motagua vs CD FAS el jueves 06 de agosto (9:00 p. m.) - LOCAL: FC Motagua vs CS Cartaginés el miércoles 12 de agosto (7:00 p. m.) - VISITANTE: CSD Municipal vs FC Motagua el martes 25 de agosto (8:30 p. m.)

¡Así llega Olimpia!

Por su parte, Olimpia llega motivado después de levantar su primer título de la temporada y confía en los fichajes de: Cristián Canales, Imanol Enríquez, Kilmar Peña, Jaimer Bermúdez (actualmente con la Selección Sub-20 de Honduras en el Premundial 2026), Nicolás Dibble y Emanuel Cuello, para ganar la Copa Centroamericana por primera vez. Y es que este torneo ha sido esquivo para el "rey de copas", con dos eliminaciones en la Fase de Grupos (2023-2024) y una dolorosa caída en la tanda de penales contra Alajuelense en las Semifinales de la edición 2025.

¿Su rival? Deportivo Mixco en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m., rival al que Olimpia nunca ha enfrentado, aunque si existen algunos precedentes contra equipos guatemaltecos, siendo el último resultado aquel 3-0 en la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2025 ante Xelajú.

Calendario de Olimpia en la Copa Centroamericana 2026