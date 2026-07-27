¡Impresionante! Asistencia en el Mundial 2026 fue de 6.8 millones de personas

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un total de 6.8 millones de personas ocuparon las gradas de los 16 estadios que fueron sede del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, según los datos de la FIFA, que también desveló que se consumieron cerca de 675,000 perritos calientes y 5.5 millones de cervezas. Gianni Infantino, presidente de la organización, había publicado en redes sociales en la mañana de este lunes que "siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia".

"El Mundial de 2026 emocionó al mundo con un fútbol inolvidable, asistencias de récord y momentos históricos sobre el campo. Tras cada gol, celebración y experiencia de día de partido, hubo una gestión operacional como ninguna que antes se hubiera intentado en el deporte", reza el comunicado de la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial llama la atención sobre las casi 300,000 personas que participaron en las operaciones del torneo, entre las cuales destacan alrededor de 43,000 voluntarios y 73,700 vigilantes de seguridad, que realizaron en torno a un millón de turnos diferentes.