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Preocupación en el Real Madrid: Raul Asencio fue hospitalizado tras perder seis kilos

El cuadro merengue confirmó el parte médico del defensor de 23 años, ausente de los últimos partidos por problemas gástricos y pendientes de cómo evoluciona

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 11:19
Preocupación en el Real Madrid: Raul Asencio fue hospitalizado tras perder seis kilos

Raúl Asencio ha causado preocupación en el Real Madrid tras su ausencia en los últimos partidos.

 Foto: Real Madrid CF

Madrid, España.- El Real Madrid dio a conocer este sábado que el defensor Raúl Asencio fue hospitalizado a raíz de una entercolitis bacteriana que le ha impedido al futbolista estar con el plantel en los últimos partidos.

De acuerdo con el cuadro merengue, el zaguero ya se encuentra en su domicilio bajo tratamiento médico, sin embargo, su estado de salud no deja de causar preocupación tras haber perdido seis kilos.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento. Pendiente de evolución", señala el breve comunicado del club madrileño.

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La presente temporada no ha sido nada fácil para Asencio, que ha estado de baja en cuatro ocasiones. En noviembre sufrió una gastroenteritis, en diciembre atravesó un cuadro febril y en diciembre una gripe lo mantuvo al margen.

La baja de Asencio llega en un momento complicado para el futbolista, que incluso ha tenido discusiones con Álvaro Arbeloa tras ver cada vez más reducida su participación dentro de la defensa del Real Madrid.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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