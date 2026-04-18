Preocupación en el Real Madrid: Raul Asencio fue hospitalizado tras perder seis kilos

Madrid, España.- El Real Madrid dio a conocer este sábado que el defensor Raúl Asencio fue hospitalizado a raíz de una entercolitis bacteriana que le ha impedido al futbolista estar con el plantel en los últimos partidos.

De acuerdo con el cuadro merengue, el zaguero ya se encuentra en su domicilio bajo tratamiento médico, sin embargo, su estado de salud no deja de causar preocupación tras haber perdido seis kilos.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento. Pendiente de evolución", señala el breve comunicado del club madrileño.