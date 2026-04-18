Aseguran que Mourinho podría volver al Real Madrid: "Una reunión puede cambiarlo todo"

Madrid, España.- Tras la eliminación en Champions ante el Bayern Múnich, todo parece indicar que la aventura de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid ha llegado a su fin. Salvo un milagro, el cuadro blanco finalizará una temporada más sin títulos, algo completamente insólito en la capital española, lo que ha motivado a Florentino Pérez a tomar cartas en el asunto. El presidente de los merengues y otros directivos del club ya están en búsqueda de un entrenador que pueda liderar el nuevo proyecto en el Santiago Bernabéu y desde ya han comenzado a sonar nombres como Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane o Didier Deschamps.

Estos técnicos se perfilan con fuerza para sustituir a Arbeloa, sin embargo, en las últimas horas ha aparecido sobre la mesa el perfil de un viejo conocido; José Mourinho.

"Una reunión podría cambiarlo todo"

El entrenador luso, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 podría tener su tan anhelado regreso al Santiago Bernabéu para la próxima temporada. De acuerdo con el diario portugués Récord, la directiva del conjunto blanco en los próximos días tendría una reunión que sería clave para el futuro de "Mou", que actualmente dirige al Benfica. "Una reunión en Madrid, prevista para los próximos días, puede cambiarlo todo. Del encuentro con Florentino y Arbeloa dependerá el futuro del Real Madrid. El teléfono de Mou aún no ha sonado, pero está en la lista. Es el que cuenta con mayor apoyo de la afición”, señaló el citado medio de comunicación.