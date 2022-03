Prensa de Costa Rica increpa a periodista que dijo que “Panamá es papá de Honduras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En vísperas del partido eliminatorio entre panameños vs. hondureños, el periodista canalero José Miguel Domínguez subido en una nube de soberbia acreditó que “Panamá es papá de Honduras”, sin embargo, comunicadores de Costa Rica lo increparon y lo ubicaron en su realidad.



Después del partido el periodista costarricense Josué Quesada le pidió a ‘Chepe Bomba‘ respeto para Honduras, ya que el combinado catracho tiene más participaciones en Mundiales que Panamá.



VEA: Periodista panameño: “La H de hijos. Panamá es papá de Honduras”



“Respete, ‘Chepe‘, respete. Honduras no puede ser hijo tuyo si tiene más Mundiales y te lo digo con tu hashtag #MentiraNoEs”, aclaró el tico durante el programa ‘El Marcador TV‘.



Como condimento extra, la “H” empató contra su similar y fue suficiente para dejarlos eliminados de Qatar 2022.



ADEMÁS: Con un empate, Honduras frustra las aspiraciones de Panamá para ir a Qatar 2022



“Italia 90, ustedes veían béisbol y boxeo cuando nosotros estábamos jugando contra Brasil, Suecia, Escocia y Checoslovaquia, Corea y Japón 2022, nuestro segundo Mundial, Alemania 2006, tercer Mundial, Brasil 2014, se acuerdan, cuartofinalistas contra Holanda, le ganamos a Uruguay, Italia y empatamos contra Inglaterra y nuestro quinto Mundial, Rusia 2018 y nuestro sexto Mundial será Qatar”, detalló el periodista tico.



Mientras tanto, el canalero no tuvo reacción ante la orquesta de argumentos que le demostraron la superioridad de Costa Rica y Honduras en el fútbol.



DE INTERÉS: EEUU receta goleada 5-1 a Panamá y la deja sin Mundial