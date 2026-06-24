Posibles rivales de Suiza, Canadá y Bosnia para los 16avos del Mundial 2026

Vancouver, Canadá.- Cerrado el primer grupo mundialista del campeonato con el liderato de Suiza, que solo cedió un empate contra Qatar en su debut y Canadá, que avanza de ronda por primera vez en la historia del país, mientras que Bosnia y Herzegovina, también con cuatro puntos, estará en dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras.

Después de conocer la posición de cada selección en el grupo, la pregunta es: ¿Contra quién se cruzarán en la siguiente ronda?

Comencemos con Canadá, uno de los países sedes del campeonato mundial, que conocerá a su rival en unas pocas horas. Su contrincante saldrá del segundo lugar del Grupo A, posición que puede ser ocupada por tres selecciones: Corea del Sur (el que tiene más papeletas), Chequia o Sudáfrica, con el partido programado para este domingo 28 de junio.