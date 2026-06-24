Posibles rivales de Suiza, Canadá y Bosnia para los 16avos del Mundial 2026

Vancouver, Canadá.- Cerrado el primer grupo mundialista del campeonato con el liderato de Suiza, que solo cedió un empate contra Qatar en su debut y Canadá, que avanza de ronda por primera vez en la historia del país, mientras que Bosnia y Herzegovina, también con cuatro puntos, estará en dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras.
Después de conocer la posición de cada selección en el grupo, la pregunta es: ¿Contra quién se cruzarán en la siguiente ronda?
Comencemos con Canadá, uno de los países sedes del campeonato mundial, que conocerá a su rival en unas pocas horas. Su contrincante saldrá del segundo lugar del Grupo A, posición que puede ser ocupada por tres selecciones: Corea del Sur (el que tiene más papeletas), Chequia o Sudáfrica, con el partido programado para este domingo 28 de junio.
Por su parte, Suiza tendrá que esperar hasta el jueves 02 de julio para disputar su duelo de 16avos y el rival será el tercer lugar del Grupo E/F/G/I/J, dependiendo de como queden ubicados en la tabla, pero de momento: Ecuador, Suecia, Bélgica, Senegal y Argelia serían sus posibles contrincantes.
Finalmente, Bosnia y Herzegovina se encuentra en la misma situaciones que las selecciones antes mencionadas, siendo una opción para dos encuentros y su desenlace dependerá de que en que lugar acabe de la tabla de mejores terceros, con un tentativo cruce frente a Alemania el lunes 29 de junio o frente a la anfitriona Estados Unidos el 01 de julio en San Francisco.
Poco a poco se irán despejando los caminos para las rondas eliminatorias, con tres días cargados de partidos en el cierre de la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.