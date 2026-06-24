"Se cayeron edificios": Videos del pánico y destrucción tras terremoto en Venezuela

Caracas.- Este miércoles 24 de junio, un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió la mayor parte de Venezuela, sembrando pánico y destrucción en diversas regiones del país, dejando evidentes daños estructurales. Minutos después, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre el segundo movimiento telúrico con una magnitud 7,5.

De momento, no se han reportado pérdidas humanas, pero los cuerpos de socorro en Venezuela se encuentran realizando una evaluación de daños y la búsqueda de posibles víctimas.



Daños

De acuerdo con el reporte de medios locales y ciudadanos a través de redes sociales, una de las zonas que resultó más afectada en Caracas fue el sector de Altamira, donde se reportaron colapsos parciales y totales de edificios. Testigos en el lugar describieron el caos y la destrucción que se vivió durante el sismo. "Se cayeron edificios... se cayeron edificios. Miren como está eso, todavía está temblando", relató un venezolano que compartió un video casero a través de la red social X, describiendo el momento de tensión.