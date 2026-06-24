EEUU emite alerta de tsunami para parte del Caribe tras sismo en Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El terremoto, registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió este miércoles en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).