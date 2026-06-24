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Pánico en calles de Venezuela tras dos sismos en menos de un minuto

Las autoridades determinaron que el primer sismo, inicialmente reportado con magnitud 7,2, fue en realidad un evento precursor del terremoto principal de magnitud 7,5, generando preocupación en la región y activando protocolos de monitoreo ante posibles riesgos de tsunami.

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:41
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Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

 Fotos: Capturas de video/EFE.
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Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.
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En algunos sectores periféricos las personas salieron de sus casas a la calle por temor de desplome de paredes.

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Muchos se congregaron en áreas abiertas tras salir de sus casas al sentir el fuerte movimiento.
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En otros sectores la situación fue peor, por la caída de escombros, pesados bloques de concreto y techos, por lo que ni las calles resultaban seguras.
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Imágenes de personas corriendo y tropezando en aeropuertos y centros comerciales forman parte del desastre dejado por los fuertes terremotos.
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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.
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Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.
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El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.
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El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.
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El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.
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