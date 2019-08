Serena arrolla a Sharapova en el US Open  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En su primer partido del Abierto de Estados Unidos desde la derrota del año pasado en una final caótica y controversial, Serena Williams jugó un tenis que rayó en la perfección y no permitió mayor dramatismo.



La estadounidense arrolló el lunes 6-1, 6-1 a Maria Sharapova, a quien nunca había enfrentado en este certamen. Williams amplió su racha ganadora contra la rusa a 19 encuentros y ahora lidera 20-2 la serie de duelos entre ambas.



“Cada vez que juego contra ella, simplemente sacó algo de mi mejor tenis”, comentó Williams.



Así fue en esta ocasión. El encuentro duró 59 minutos. Williams ganó el doble de puntos, 56-28. Salvó los cinco puntos para quiebre que enfrentó y disparó servicios a velocidades de hasta 115 mph (185 kph). Además rompió cinco veces el saque de la rusa.



Williams arribó a Flushing Meadows, donde ha ganado seis títulos, en medio de interrogantes sobre su espalda. Una serie de espasmos se intensificó al inicio de este mes y le impidió seguir jugando durante la final de un torneo de preparación sobre superficie dura. El mismo problema la retiró de otro certamen por completo.



Ante Sharapova, Williams no evidenció una sola incomodidad.



“El cuerpo está bien. Me siento bien”, aseguró Williams. “Mi espalda está mucho mejor. Estoy emocionada. Esto va ser divertido”.



Fue el enfrentamiento más intrigante de la jornada que puso en marcha el último Grand Slam del año.

Inicia con pie derecha

Pero también sucedió mucho en otros duelos dentro del complejo tenístico neoyorquino., El número uno del mundo, Novak Djokovic, inició la defensa de su título con una victoria 6-4, 6-1, 6-4 sobre el español Roberto Carballes Baena, y el joven estadounidense de 21 años, Reilly Opelka, dio la sorpresa más grande de la jornada en su debut en el certamen, al eliminar 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3 al número 11, el italiano Fabio Fognini.



Por su parte, Roger Federer tuvo un mal comienzo, antes de enderezar la nave para mantener una foja perfecta.



Luego de su triunfo, Djokovic ofreció una entrevista en la que afirmó que había bailado en el Central Park de Nueva York como parte de su preparación previa al duelo. Inmediatamente después, el tenista fue hacia el lugar donde estaba su mochila, de la que tomó un par de raquetas para usarlas como maracas y bailar a ritmo latino frente a la multitud en el estadio Arthur Ashe.



Ganador de los cetros de este año en el Abierto de Australia y en Wimbledon, Djokovic busca su cuarto campeonato en el U.S. Open y su 17mo en majors.



Federer, cinco veces monarca en el US Open, mejoró a una foja de 19-0 en la primera ronda de este torneo, al imponerse 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 sobre Sumit Nagal, en el último duelo de la jornada.



Hubo en Flushing Meadows muchas bromas ante el hecho de que Federer enfrentó a un oponente cuyo apellido es tan similar al de Rafael Nadal.



Pero Federer no se rio cuando el indio, ubicado en el sitio 190 del escalafón, ganó el primer set.

“Traté simplemente de olvidarme de eso”, relató Federer. “Quise jugar duro, seguir peleando ante él. Para mí, ese primer set fue muy difícil... y le doy a él todo el mérito”.



El suizo recuperó el control y evitó perder en la primera ronda de un major, algo que no le ocurre desde el Abierto de Francia de 2003.



También el lunes, el argentino Juan Ignacio Londero avanzó con una victoria por 3-6, 6-1, 7-6 (3), 7-5 sobre el local Sam Querrey, mientras que el chileno Cristian Garín dio cuenta de otro estadounidense, Christopher Eurbanks, por 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (4), 6-3.



El boliviano Hugo Dellien salió adelante cuando el surcoreano Soon Woo Kwon se retiró por lesión. Debido al mismo motivo, el argentino Marco Trungelliti abandonó su duelo frente al japonés Kei Nishikori (7mo preclasificado).



En la rama de mujeres, la australiana Ashleigh Barty (2da) se sobrepuso a un mal comienzo y a un inestable servicio. La campeona del Abierto de Francia cometió 36 errores no forzados pero se impuso por 1-6, 6-3, 6-2 sobre la kazaja Zarina Diyas.



“Me gustó la forma en que pude pelear después de un desagradable comienzo”, dijo Barty. “No fue el inicio ideal ni perfecto, pero así se dieron las cosas”.



La checa Karolina Pliskova (3ra) tuvo también un comienzo aciago, con 32 errores no forzados, pero doblegó a su compatriota Tereza Martincova por 7-6 (6), 7-6 (3).



Kristina Mladenovic eliminó a Angelique Kerber, 14ta favorita y monarca de este torneo en 2016. Con su derrota en primera ronda ante la francesa, la alemana sigue dando tumbos, luego de caer en la segunda ronda de Roland Garros y Wimbledon.



La boricua Mónica Puig quedó fuera del certamen, con una derrota por 6-3, 6-3 ante la sueca Rebecca Peterson.