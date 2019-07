Quintana renace en el Tour de Francia y Alaphilippe resiste 

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE, FRANCIA.- A fuerza de orgullo, Nairo Quintana resurgió este jueves en el Tour de Francia con una vibrante victoria en los Alpes.



Con su jerarquía en el equipo Movistar muy cuestionada, el colombiano completó un ataque en solitario para imponerse en la 18va etapa, la primera de tres arduas jornadas en los Alpes, para dar un poco de color a la que hasta ahora había sido una competencia decepcionante para el dos veces ganador del segundo lugar.



El francés Julian Alaphilippe, en tanto, retuvo la camiseta amarilla y sigue desafiando expectativas para acercar a Francia a su primer ganador del Tour desde 1985. El colombiano Egan Bernal tuvo una excelente etapa y se trepó al segundo en la tabla.



Contribuyendo de nuevo más que ningún otro ciclista a hacer de este Tour el más emotivo en décadas, Alaphilippe se recuperó de un momento de debilidad en el paso Galibier y aceleró cuesta abajo por pronunciadas curvas al otro lado para preservar su ventaja.



Pero no fue un día perfecto para Alaphilippe. Con un ataque decisivo y bien colocado en las laderas del Galibier _ el último de tres ascensos por encima de 2.000 metros _ Bernal se alejó del francés y redujo su ventaja.



Bernal subió del quinto al segundo en la tabla. Habiendo arrancado la jornada 2 minutos y 2 segundos detrás de Alaphilippe, Bernal está ahora apenas 90 segundos debajo.

Su compañero de equipo, el campeón defensor Geraint Thomas, trató de ganar terreno atacando en las últimas curvas en U hacia la cima, en un tramo flanqueado por un público entusiasta.



Pero cuando Alaphilippe comenzaba a flaquear en el ascenso, Thomas no pudo mantener la ofensiva. Alaphilippe lo alcanzó de nuevo en la cuesta abajo hacia la meta. Thomas está aún 1:35 detrás de Alaphilippe, como lo estaba al arrancar la etapa, pero bajó al tercero detrás de su compañero colombiano de Ineos.

Lea: Liga Alajuelense gana 2-1 ante Limón con actuación de los catrachos



Quintana ganó su primera etapa de este Tour, y la tercera de su carrera, dejando muy atrás a todos en el Galibier. El corredor de 29 años saltó del 12do al séptimo en la general, ahora separado a 3:54 detrás de Alaphilippe.



“Me fue bien en lo personal, pero es, ante todo, una victoria todo el equipo”, dijo Quintana. “Han trabajado muy fuerte desde el inicio del Tour y me han ayudado mucho. Hubo mucha tristeza cuando perdí tiempo en el Tourmalet, pero aquí estamos. Esta victoria va dedicada a mis compañeros, a mi familia y a mi país, siempre apoyándome, en las buenas y en las no tan buenas”.



"Si podemos seguir ganando terreno en los próximos días, seguiremos atacando”, añadió Quintana.

Con Quintana y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde, Movistar cuenta con tres pedalistas en el Top 10, lo que les abre las puertas para lanzar más ataques.



“Todos sabemos lo duro que es Nairo. Nunca se rinde y hoy ha vuelto a demostrar quién es”, dijo Landa. “Se ha metido en la fuga, ha ido muy bien y tácticamente nos irá muy bien de cara a lo que queda”.



El repunte de Quintana también aseguró que Colombia tenga a tres corredores en el Top 10. El otro es Rigoberto Urán, el pedalista EF Education First que marcha noveno a 5:33.

Aunque su ventaja se redujo, con el dúo de Bernal y Thomas respirándole en la nuca, Alaphilippe está más cerca que nunca al podio en París el domingo.



Thomas insinuó que la etapa simplemente no había sido lo suficientemente dura como para hacer trastabillar a Alaphilippe.



"Queríamos que fuese duro, pero el ritmo no ayudó”, dijo. “Se decidió que Egan atacase y con suerte eso aceleraría el paso un poco, pero no pasó. Es ahí que decidí atacar también, para probar. Pero al menos Egan ganó tiempo respecto al resto”.



Dos enormes obstáculos esperan aún a Alaphilippe en su ruta a París, en la forma de otras dos etapas alpinas, ambas con cierres cuesta arriba.



Pocos habían esperado que se batiese en los Pirineos y, ahora, en el primer día en los Alpes.

Pero el francés está ganando creyentes con cada paso hacia el final.

"Sin importar cómo acabe en París, este Tour dejará una huella en los franceses”, dijo Alaphilippe. “Y he aprendido mucho sobre mí”.



Sus rivales confían en el factor de que las últimas dos etapas alpinas a las estaciones de esquí de Tignes y Val Thorens culminan en ascensos, lo que significa que Alaphilippe no tendrá un descenso para recuperarse, como lo hizo el jueves, si flaquea en las subidas.

Bernal y otros apuestan a ello.



“Es muy bueno para la moral. Pero Julian demostró otra vez que es muy fuerte”, señaló el colombiano de 22 años. “Todo es posible. Estoy en la pelea, pero ganar el Tour será difícil”.