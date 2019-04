Kevin Durant aporta 35 y los Warriors de Golden State ganan 1ro de serie ante Rockets

OAKLAND, ESTADOS UNIDOS.- Kevin Durant anotó 35 puntos al llevarse el duelo ante James Harden, y los Warriors de Golden State lograron resistir el domingo para vencer 104-100 a los Rockets de Houston en el primer partido de lo que promete ser una sensacional serie de semifinales de la Conferencia Oeste.



"Cuando luce tan agresivo como lo ha hecho, no creo que haya alguien en la NBA, quizá en el mundo capaz de frenarlo", afirmó Draymond Green sobre el dos veces Jugador Más Valioso de la final de la NBA.



Chris Paul, de los Rockets, fue expulsado a 4,4 segundos del final por cometer su segunda falta técnica, si bien el base desconoce qué hizo mal _y desconoce su hizo contacto con el árbitro Josh Tiven mientras discutía una decisión arbitral.



“Aún no lo sé. Nadie me lo dijo. Simplemente me marcaron un técnico”, indicó Paul, que había recuperado el balón tras un triple fallado por Harden que podría haber empatado el marcador con nueve segundos por jugar y discutió con los árbitros.



Green añadió 14 puntos, nueve asistencias y nueve rebotes por los bicampeones defensores Warriors, que se miden a los Rockets en la postemporada por cuarta ocasión en cinco años _racha de la que Houston nunca ha salido victorioso.



El segundo juego de la serie se disputa el martes de nuevo en Oracle Arena.



Harden terminó con 35 unidades y Eric Gordon con 27 luego que ambos batallaron a la ofensiva por unos Rockets de pésima puntería. Houston acertó 14 de 47 intentos de triple y no contaron con el base suplente Austin Rivers por enfermedad.



Una jugada de tres puntos de Harden con 40 segundos restantes acercó a Houston a 100-98. Stephen Curry respondió con un triple sobre el brasileño Nené en el otro extremo en una actuación de 18 tantos, siete tableros y cuatro asistencias.



Durant, que había totalizado 95 puntos en los dos partidos previos ante los Clippers, conectó 11 de 25 tiros de campo y 12 de 15 tiros libres en su quinta actuación consecutiva de al menos 30 puntos en playoffs _lo que igualó la mejor racha de su carrera, que impuso del 1 al 12 de junio de 2017.



Faltas técnicas de Paul y el coach de los Rockets, Mike D'Antoni, con 2,1 segundos de diferencia en el último minuto del tercer periodo permitió a los Warriors tomar una ventaja de 83-76 rumbo a los 12 minutos finales, luego que Durant anotó los tres tiros libres.



Klay Thompson contribuyó con 13 unidades pese a jugar con una torcedura de tobillo derecho.