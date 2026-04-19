Platense vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Puerto Cortés, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su recta decisiva y este fin de semana promete otro capítulo lleno de intensidad. La jornada 19 continúa con duelos clave en la pelea por la clasificación y la permanencia, donde cada punto comienza a pesar más que nunca.

En ese contexto, el estadio Excélsior está siendo escenario de un enfrentamiento atractivo entre Platense y la UPNFM, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para cumplir sus respectivos objetivos en el campeonato.

RESULTADO ACTUALIZADO: PLATENSE 1-1 UPNFM

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