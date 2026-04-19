Platense vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Puerto Cortés, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su recta decisiva y este fin de semana promete otro capítulo lleno de intensidad. La jornada 19 continúa con duelos clave en la pelea por la clasificación y la permanencia, donde cada punto comienza a pesar más que nunca.
En ese contexto, el estadio Excélsior está siendo escenario de un enfrentamiento atractivo entre Platense y la UPNFM, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para cumplir sus respectivos objetivos en el campeonato.
RESULTADO ACTUALIZADO: PLATENSE 1-1 UPNFM
----------------------------------
Alineaciones confirmadas
PLATENSE: 1-Merlin Bonilla, 2-Jesús Mena, 3-Elías García, 21-Brandon Santos, 25-Samuel Pozantes, 23-Manuel Salinas, 7-Rembrandt Flores, 16-Marco Reyes, 31-Angelo Norales, 30-Edwin Solani, 10-Erick Puerto.
LOBOS UPNFM: 12. Alex Güity, 2. Luis Alberto López, 5. Aaron Zúniga, 22. Cristopher Ardón, 25. Jhonatan Güity, 31. Juan Martínez, 26. Jorge López, 7. Carlos Róchez, 13. Cristhian Gutiérrez, 11. Roberto Moreira, 27. Kilmar Peña.
Previa del partido
El conjunto selacio intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su afición para inclinar la balanza a su favor, en un momento donde no hay margen de error. Por su parte, los universitarios buscarán dar el golpe en condición de visitante y demostrar solidez en una cancha siempre complicada.
Se espera un partido disputado, con mucha intensidad en el mediocampo y ocasiones en ambos arcos, donde los detalles podrían marcar la diferencia en el marcador final.
Canal que transmite el partido
El compromiso está programado para las 3:00 de la tarde, hora de Honduras, y será transmitido en vivo por Deportes TVC. Además, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de EL HERALDO.HN.