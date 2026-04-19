Barcelona toma decisión final con Robert Lewandowski: Su destino en el mercado de fichajes

Barcelona, España.- Luego de la dolorosa eliminación en la Champions League, el FC Barcelona ha vuelto a los trabajos y desde sus despachos han tomado una firme decisión sobre el futuro de Robert Lewandowski. El delantero polaco finaliza contrato el próximo 30 de junio y podrá marcharse libre si no consigue la renovación. Su destino podría ser la MLS, donde específicamente el Chicago Fire tiene un fuerte interés en ficharlo.}Sin embargo, el presidente Joan Laporta ya aseguró cuando ganó las elecciones que su intención es retener al futbolista de 37 años, porque considera que todavía le puede aportar al equipo y ese es el plan a seguir.

De acuerdo con el diario Marca, la cúpula deportiva se reunió con Pini Zahavi, agente de Lewandowski, para trasladarle de primera mano la hoja de ruta de la entidad. Y el mensaje es claro: el Barça tiene un nuevo rol que quiere que desempeñe el atacante en el nuevo proyecto. En Barcelona son conscientes que después de tres años excelentes, las cifras de Robert han disminuido, superado por compañeros como Lamine Yamal y Ferran Torres. Las lesiones también han afectado su continuidad. En este contexto, el club plantea una renovación bajo nuevas condiciones. En primer lugar, la propuesta pasa por una notable reducción salarial, cercana al 50%, compensada en parte por variables ligadas al rendimiento. Además, el rol del polaco cambiaría de forma significativa, pues ya no partiría como titular indiscutible. Este escenario explica la intención del Barcelona de fichar a un '9' de primer nivel en verano. Así se lo han trasladado a su entorno, por lo que Lewandowski dejaría de ser el referente en ataque y tendría que competir por el puesto.