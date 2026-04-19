¡Revolución en el Barcelona! Los fichajes y salidas que ha pedido Hansi Flick

Estos son los jugadores en la orbita del Barcelona para la próxima temporada. Además, no se descartan salidas durante el mercado.
Si bien el Barcelona tiene bastante encaminada LaLiga, el no poder ganar la Champions League por onceavo año consecutivo ha llevado a Hansi Flick a planificar la plantilla para la próxima temporada.
En Barcelona hablan de que el alemán le habría pedido a la directiva al menos tres fichajes y la salida de cuatro futbolistas, aunque también hay algunos nombres que están en el radar azulgrana.
Vamos con los fichajes. Una de las prioridades para el Barcelona de Flick es la defensa, el cual fue un punto débil en esta temporada. La principal opción que manejan los culés en esta posición es Alessandro Bastoni, central italiano que termina contrato con el Inter este año.
Pero Bastoni no es la única opción para la central azulgrana. Otro nombre que ha ganado enteros en Can Barça es el del neerlandés Donny van de Ven, que si desciende con el Tottenham podría acabar saliendo de Londres por un precio casi de "liquidación".
En la delantera, Marcus Rashford no ha convencido y es casi un hecho que volverá al Manchester United. Ante esto, el Barça explora a futbolistas con mucha proyección como Víctor Muñoz, canterano del Real Madrid de gran temporada en Osasuna, lo que le ha valido para ser convocado por la selección de España previo al Mundial.
Otros jóvenes que serían del gusto del alemán serían Yeremay Hernández, extremo sensación del Deportivo La Coruña, y Alberto Moleiro del Villarreal.
Pero tampoco se descarta que el Barcelona "saque la chequera" y vaya por un delantero "top". Julián Álvarez es la opción que más gusta, sin embargo, la operación se antoja bastante compleja.
Otro nombre que estaría en la agenda del Barça sería Harry Kane, sin embargo, el caso del inglés luce más complicado.
En cuanto a salidas, una que ya casi se da por hecho es la de Marcus Rashford, quien no ha logrado convencer y todo parece indicar que volverá al Manchester United.
Ronald Araújo también vería la puerta de salida. En Barcelona consideran que la venta del defensor uruguayo podría dejar una buena cantidad de dinero en las arcas del club.
Pero el caso más doloroso para el barcelonismo es el de Robert Lewandowski. El polaco termina contrato esta temporada y existe la posibilidad de que los azulgranas no renueven al que ha sido su goleador en las últimas cuatro temporadas.
El Barça considera que Lewandowski ya no es imprescindible y buscaría otra opción en el ataque.
Por último está Marc Casadó, futbolista que terminó perdiendo protagonismo en esta temporada y que el Barcelona estaría dispuesto a vender para liberar espacio en su plantilla y además ingresar una importante cantidad de dinero.