Pep Guardiola se lleva el The Best al entrenador masculino

En una ceremonia que no contó con las estrellas como Messi, Haaland y Mbappé, el DT catalán sí estuvo presente junto con su padre y recibió el trofeo que lo define como el número 1 en los banquillos.

LONDRES, INGLATERRA.- Pep Guardiola fue galardonado este lunes como el mejor entrenador del 2023 en la gala de los Premios The Best de la FIFA que celebraron en Londres, Inglaterra.

“El Barcelona es el club de mi corazón, nací allí y estoy aquí gracias a ellos. Me dieron los valores, me dieron todo. El City hace unas décadas no existía, se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Es un sueño hecho realidad ganar el triplete con el City”, expresó.

Seguidamente, el francés Thierry Henry, que estaba conduciendo la gala, le hizo una pregunta que descolocó al español. “¿Quién fue el mejor, tu Barcelona o el City de ahora?”. La respuesta de Pep se hizo viral: “Mie***”, entre risas.