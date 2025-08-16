Kevin Álvarez habría sido separado del Génesis PN iniciando el torneo Apertura

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando parecía que todo se había quedado atrás, las malas noticias siguen al defensor Kevin Álvarez, quien se confirma que no sigue en el Génesis PN. Álvarez, quien había dejado los Lobos de la UPNFM en febrero de este año y al mismo tiempo anunciaba su retiro del fútbol, regresó para unirse al Génesis.

Esa reaparición al fútbol profesional ha durado muy poco para el exjugador del Olimpia, IFK Norrköping (Suecia), Real España, Motagua y Lobos UPNFM. El jugador de 29 años de edad no se presentó toda esta semana a los entrenamientos del Génesis PN que dirige Luis Alvarado previo al juego de este sábado ante el Olancho FC, razón por la que se ha decidido separlo.

En un principio se conoció que el futbolista no se había presentado a los entrenamientos del conjunto que ahora juega en La Paz por problemas de salud. Kevin Álvarez fue titular en el pasado juego del Génesis ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, aunque solo tuvo la oportunidad en los primeros 45 minutos. Ahora el futbolista queda fuera de la institución y tendrá que esperar una nueva oferta de un club fuera del país.