Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista "Ñangui" Cardona

El futbolista hondureño "Ñangui" Cardona en el ojo del huracán tras ser apuñalado en su regreso a Honduras. Te mostramos su calamitosa vida.
El tiempo postrero del carismático 'Ñangui' Cardona han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia.
Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015 y de inmediato sorprendió por su habilidad y fuerza dentro de la cancha.
‘Ñangui‘ Cardona sufrió una operación en la rodilla izquierda y eso le impidió continuar jugando al fútbol. En marzo del 2020, el centrocampista decidió retirarse oficialmente del fútbol. Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles.
El volante, con 1,64 metros de altura, tuvo un breve paso en el Marathón con Héctor Vargas a final del 2018.
El exmediocampista hondureño viajó de forma legal a Estados Unidos y la pandemia del Covid-19 influyó mucho en su decisión. Tras retirarse del fútbol, decidió quedarse en territorio norteamericano.
Sin embargo, su estancia en Estados Unidos fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.
Jorge Cardona vivió primero en Houston, Texas, donde lo recibió un tío. Luego se mudó a Boston.
El exfutbolista fue detenido por autoridades migratorias y pasó ocho meses en prisión en Estados Unidos antes de ser deportado a Honduras, lugar al que regresó con la esperanza de retomar una vida normal.
Jorge Cardona fue pieza fundamental con el Honduras Progreso que se coronó campeón de la Liga Nacional en diciembre del 2015.
‘Ñangui‘ Cardona siempre jugaba al fútbol en Estados Unidos, le siguió los pasos su sobrino Jimmy Cardona, quien milita en la U-15 del Olimpia en El Progreso, Yoro.
Jorge Cardona llegó al fútbol con mucho sacrificio. Combinaba el trabajo de albañil, entrenaba y jugaba con los progreseños.
Cuando puede disfruta de los placeres de la vida en Estados Unidos luego de arduas labores de trabajo.
Previo a su debut con la Selección de Honduras en febrero del 2015, lo raparon junto al otro debutante, Ángel Tejeda.
‘Ñangui‘ Cardona y uno de sus grandes amigos en el fútbol es Franklin ‘Owen‘ Morales.
La humildad caracteriza al ‘Ñangui‘ Cardona, siempre atendió su puesto de baleadas en las cercanías del estadio Humberto Micheletti de El Progreso.
Al volver a su país, Jorge Cardona retomó un oficio que ejerció antes de su carrera futbolística: la albañilería.
Este trabajo le ha permitido al 'Ñangui' sostenerse económicamente después de abandonar el mundo del deporte.
En su vida personal, sufrió la separación de su esposa antes de emigrar hacia Estados Unidos, uno de los eventos que contribuyó al complicado camino que ha tenido que recorrer producto de sus malas decisiones.
La historia del "Ñangui" Cardona es un relato de altibajos que ejemplifica cómo la vida tras el deporte puede presentar desafíos duros que afectan tanto la integridad física como emocional.
Su situación actual es grave: hospitalizado tras ser atacado con un machete en un hecho violento que refleja la peligrosa realidad que enfrenta fuera de las canchas y, aunado a eso, la delincuencia que afronta el país.
El evento criminoso se registró a las 2:30 A.M en la 36 Guaymas de la Ciudad de El Progreso. El ex jugador del Honduras Progreso fue trasladado inmediatamente en una patrulla de la Policía Nacional al hospital regional en El Progreso, posteriormente a una clínica privada.
Hasta el momento se desconoce quién y porqué fue herido el recordado carismático futbolista de la Liga Nacional y campeón con el Honduras Progreso.
El 'Ñangui' Cardona tiene 6 hermanos en total, 4 varones y 2 hembras. Sus padres son Juan Antonio Cardona y Santa Isabel Hernández.
A pesar de la lesión que sufrió años atrás, 'Ñangui' Cardona se ha mantenido activo en el fútbol. Actualmente es la estrella del Bayern de la Liga de Veteranos de la ciudad de El Progreso, Yoro.