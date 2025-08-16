  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista "Ñangui" Cardona

  • 16 de agosto de 2025 a las 13:15
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
1 de 25

El futbolista hondureño "Ñangui" Cardona en el ojo del huracán tras ser apuñalado en su regreso a Honduras. Te mostramos su calamitosa vida.

 Fotos: Cortesía.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
2 de 25

El tiempo postrero del carismático 'Ñangui' Cardona han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
3 de 25

Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015 y de inmediato sorprendió por su habilidad y fuerza dentro de la cancha.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
4 de 25

‘Ñangui‘ Cardona sufrió una operación en la rodilla izquierda y eso le impidió continuar jugando al fútbol. En marzo del 2020, el centrocampista decidió retirarse oficialmente del fútbol. Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
5 de 25

El volante, con 1,64 metros de altura, tuvo un breve paso en el Marathón con Héctor Vargas a final del 2018.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
6 de 25

El exmediocampista hondureño viajó de forma legal a Estados Unidos y la pandemia del Covid-19 influyó mucho en su decisión. Tras retirarse del fútbol, decidió quedarse en territorio norteamericano.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
7 de 25

Sin embargo, su estancia en Estados Unidos fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
8 de 25

Jorge Cardona vivió primero en Houston, Texas, donde lo recibió un tío. Luego se mudó a Boston.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
9 de 25

El exfutbolista fue detenido por autoridades migratorias y pasó ocho meses en prisión en Estados Unidos antes de ser deportado a Honduras, lugar al que regresó con la esperanza de retomar una vida normal.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
10 de 25

Jorge Cardona fue pieza fundamental con el Honduras Progreso que se coronó campeón de la Liga Nacional en diciembre del 2015.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
11 de 25

‘Ñangui‘ Cardona siempre jugaba al fútbol en Estados Unidos, le siguió los pasos su sobrino Jimmy Cardona, quien milita en la U-15 del Olimpia en El Progreso, Yoro.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
12 de 25

Jorge Cardona llegó al fútbol con mucho sacrificio. Combinaba el trabajo de albañil, entrenaba y jugaba con los progreseños.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
13 de 25

Cuando puede disfruta de los placeres de la vida en Estados Unidos luego de arduas labores de trabajo.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
14 de 25

Previo a su debut con la Selección de Honduras en febrero del 2015, lo raparon junto al otro debutante, Ángel Tejeda.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
15 de 25

‘Ñangui‘ Cardona y uno de sus grandes amigos en el fútbol es Franklin ‘Owen‘ Morales.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
16 de 25

La humildad caracteriza al ‘Ñangui‘ Cardona, siempre atendió su puesto de baleadas en las cercanías del estadio Humberto Micheletti de El Progreso.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
17 de 25

Al volver a su país, Jorge Cardona retomó un oficio que ejerció antes de su carrera futbolística: la albañilería.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
18 de 25

Este trabajo le ha permitido al 'Ñangui' sostenerse económicamente después de abandonar el mundo del deporte.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
19 de 25

En su vida personal, sufrió la separación de su esposa antes de emigrar hacia Estados Unidos, uno de los eventos que contribuyó al complicado camino que ha tenido que recorrer producto de sus malas decisiones.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
20 de 25

La historia del "Ñangui" Cardona es un relato de altibajos que ejemplifica cómo la vida tras el deporte puede presentar desafíos duros que afectan tanto la integridad física como emocional.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
21 de 25

Su situación actual es grave: hospitalizado tras ser atacado con un machete en un hecho violento que refleja la peligrosa realidad que enfrenta fuera de las canchas y, aunado a eso, la delincuencia que afronta el país.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
22 de 25

El evento criminoso se registró a las 2:30 A.M en la 36 Guaymas de la Ciudad de El Progreso. El ex jugador del Honduras Progreso fue trasladado inmediatamente en una patrulla de la Policía Nacional al hospital regional en El Progreso, posteriormente a una clínica privada.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
23 de 25

Hasta el momento se desconoce quién y porqué fue herido el recordado carismático futbolista de la Liga Nacional y campeón con el Honduras Progreso.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
24 de 25

El 'Ñangui' Cardona tiene 6 hermanos en total, 4 varones y 2 hembras. Sus padres son Juan Antonio Cardona y Santa Isabel Hernández.
Preso en EE UU, deportado y macheteado: La trágica historia del futbolista Ñangui Cardona
25 de 25

A pesar de la lesión que sufrió años atrás, 'Ñangui' Cardona se ha mantenido activo en el fútbol. Actualmente es la estrella del Bayern de la Liga de Veteranos de la ciudad de El Progreso, Yoro.
Cargar más fotos