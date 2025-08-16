La guapa licenciada que se casó sin hacer mucho ruido con jugador hondureño

Ella se llama Dora Martínez, una guapa dama que es oriunda de La Ceiba, Atlántida.
Dora Martínez ya tiene varios años de ser pareja del defensor Devron García, futbolista del Real España.
Ahora Devron y Dora dieron un paso más en su vida, se han casado en una ceremonia solo entre sus mas cercanos.
El jugador del Real España, Devron García, se ha casado con una linda chica con quien tiene varios años de compartir.
Fue en abril del 2022 que Devron García le propuso matrimonio a Dora Martínez y tres años después se casaron
Fue la guapa Dora Martínez que compartió las imágenes cuando contraía matrimonio con Devron García
"Y así de repente y sin planearlo Dios ya tenía este día para que nos uniéramos en un solo ser", escribió Dora Martínez en su Instagram.
"Hoy te dije 'sí' y te lo diría mil veces más porque sos el amor de mi vida, te amo", agregó la ahora esposa de Devron García.
Y finalizó: "Dios nos bendijo al unirnos y se que este matrimonio está bajo su cobertura porque la palabra de Dios dice: Efesios 5:25-26: 'Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa'. Proverbios 18:22: 'Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor'".
"Te amo: Mr& Mrs Garcia - 15•Agosto•2025", así fue el mensaje de Dora Martínez que compartió con Devron García.
El momento en el que Devron García le puso el anillo a Dora Martínez en su mano izquierda.
Devron García dio un paso importante al firmar el contrato más importante de su vida junto a su ahora esposa Dora Martínez.
Los anillos de boda de Devron García y Dora Martínez.
Dora Martínez conoció a Devron García por medio de las redes sociales.
La ahora esposa de Devron García es graduada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán; es Licenciada en Educación Básica.
La relación sentimental entre Devron y Dora Martínez lleva más de cinco años. "La conocí en las redes. Ella es de La Ceiba y teníamos una prima en común, por allí nos conocimos, comenzamos a platicar y a salir", reveló en su momento Devron García.
Dora Martínez es originaria de La Ceiba y uno de sus pasatiempos favoritos es pasar en la playa.
La guapa licenciada se ha convertido en una persona muy importante en la vida de Devron García. La pareja tiene dos hijos.
“Dios me puso una gran mujer y allí vamos creciendo día con día’’, fueron otras de las palabras de Devron al referirse a su ahora esposa.
Dora Martínez es la bella licenciada que fue conquistada por el jugador hondureño Devron García.