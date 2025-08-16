Luis Palma se estrena como goleador con el Lech Paznan de Polonia

Poznań, Polonia .- El atacante hondureño Luis Palma se estrenó como goleador con el Lech Poznan en la primera división polaca por la jornada cuatro ante el Korona Kielce.

Palma inició como titular con 'El ferroviario' pero fue hasta en los últimos minutos que pudo ayudar a su equipo a conquistar un empate como local cuando parecía que perdían.

El ex atacante del Vida, Real Monarchs, Aris Salónica, Celtic y el Olympiacos, se había hecho presente en el marcador al minuto 49 pero luego de revisar en el VAR se anuló porque el catracho tocó el balón con la mano.

El Korona Kielce no desaprovechó y se puso a ganar como visitante con un tanto de Dawid Blanik, se le venía la noche al Lech Poznan.

Fue hasta el minuto 82 que el catracho Luis Palma se encargó de darle el empate al Lech Poznan tras un centro desde la derecha para que llegara de cabeza por el segundo poste y mandarla a guardar.

El hondureño jugó su sexto partido con el Lech Poznan, tercero como titular y ya se estrenó como goleador en la primera división de Polonia.

Palma y su equipo llegaba a este juego luego de ser eliminados en la fase preliminar de la Champions League, ahora jugarán en la Europa League.