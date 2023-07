Pedro Troglio apoya la llegada de Rueda a la Selección de Honduras: “Es súper capaz, una gran elección”

CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS-. Pedro Troglio se deja querer por cada rincón con pasa, se ha convertido en una leyenda para la institución y para sus aficionados, quienes lo acorralan donde lo ven para pedirle una foto o su firma. El argentino sigue siendo el técnico de moda en Honduras. No es para menos, son seis títulos que le ha dado al León. Hoy el argentino de 57 años de edad recorre Estados Unidos con su amado Olimpia para jugar varios partidos amistosos, no le gusta mucho que se jueguen tan seguido, pero entiende también que son ingresos que le sirven al equipo. De igual forma se nota encantado por cómo lo reciben sus fanáticos. Sin embargo, además de platicar de la gira en la que juegan contra Municipal, Comunicaciones y Motagua, aprovechó para contestarnos acerca del nombramiento de Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la Selección de Honduras y reiteró que nunca “me sentí candidato” a pesar de que un gran sector lo pedía en el banquillo de la 'H'.

ENTREVISTA

¿Cómo está viviendo esta nueva aventura con el equipo por Estados Unidos?

Esto nos viene bien para ir sumando minutos, para seguir fortaleciéndonos como grupo y ya es una costumbre venir a jugar estos partidos a Estados Unidos y es placentero hacerlo. No nos podemos quejar del apoyo de los aficionados y lo que nos hacen sentir cada vez que venimos a este país.

¿Qué le han parecido estos dos amistosos que ya hizo contra Municipal y Comunicaciones?

(Olimpia se vuelve a medir a Municipal este viernes en Hartford , capital de Connecticut y el domingo contra Motagua en Philadelphia) No me sirven mucho de termómetro porque se juega cada dos días que no es normal y también en canchas sintéticas que tampoco es normal, entonces nos sirve para las personas que están lejos de su país nos pueden ver ya nosotros para estar juntos en las concentraciones. En fin, nos sirve para entrenar y estar juntos, así que tratamos de aprovecharlo.

Olimpia tiene a la vuelta de la esquina el inicio del campeonato en Honduras y antes la Copa Centroamericana, cómo hacer que no afecte y sacar el mayor beneficio.

Lo ideal sería haberlo hecho de otra manera, descansar y llegar al partido del 2 de agosto al partido de Concacaf un poco más descansado, pero bueno, está armado así, el club lo necesita y hay que llevar adelante.

El domingo juega en Philadelphia un nuevo clásico contra Motagua. Ese partido tiene otro tipo de sensaciones.

Ese partido se toma de otra manera, no importa que sea amistoso o si se juega afuera, sobre todo por el condimento anímico que genera. Les pido que nos acompañen con tranquilidad y que vengan a ver un buen espectáculo ya disfrutan, no generáremos violencia, compartamos bien y disfrutemos el partido. Y cómo ve al grupo durante la gira de cada a lo que viene

Lo veo bien, perfecto y enchufado para las competencias que viene, con la confianza que todo va a salir bien y que le vamos a meter con todo a las dos, así que estamos con esperanzas de pelear.

¿Qué de diferente tiene este Olimpia y qué podemos esperar en esta nueva temporada?

Lo mismo, somos el mismo plantel, técnico y debemos mostrar lo mismo, eso lo él habló también con los jugadores, después el fútbol... ojalá se pueda ganar siempre, pero también hay rivales y eso va a ser duro. ¿Oficialmente se queda con la plantilla con la que está?

Sí, sí. Salvo si agrega Chirinos y ya estamos todos. Y de repente algún jugador que pueda salir. Usted siempre ha sido franco con ellos cuando no van a tener la posibilidad de tener muchos minutos.

Si hay alguien que quiere salir porque siente que no va a jugar, tiene las puertas abiertas, pero de parte mía está todo bien. A nadie le digo que no va a tener posibilidad, lo dejo luchar, salvo que yo vea que no hay lugar y me lo pidan, ahí los dejo salir, sino que se queden y peleen.

¿Cómo ve este nuevo torneo que se viene en el fútbol hondureño?

Lo veo mejor organizado, que se va a jugar en diferentes horarios para que todos lo puedan ver. Para mí es un torneo exigente al mil, al mil. Pero eso lo vemos los que venimos de afuera. ¿Ve algo diferente en los rivales, alguien más que le vaya a dar la pelea a Olimpia?

Veo mejoras en los planteles desde hace un par de años, así que este será aún mucho más difícil. ¿Ve alguna mejora en el fútbol hondureño comparado a unos años atrás de cuando usted llegó?

Totalmente, se han mejorado las canchas y por ello debe haber un mejor torneo. Jugar en el estadio Nacional nos favorece y también a los demás equipos.

CERRADO EL CAPÍTULO DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Ya dejando también ese capítulo de rumores que lo ponían cerca de la Selección de Honduras y que también estaba sonando en su cabeza

Es que ahi hay una confusion, yo no tenia nada en la cabeza. A mí nunca me escuchó, nunca me preguntaron qué proyecto tengo, así que nunca estuve en los planes de la Federación. Yo vivo hace 50 años de esto, entonces, si no te llama el presidente de la Federación o Rafael Villeda para preguntar cuál es tu propósito en la Selección... pero nunca me sentí en la lista, nunca estuve. Creo que los dos que si eran Osorio, Rueda y hasta puede ser De Felippe, que está fuera del país, pero a mí no me llamó nadie, así que me quedo fuera, nunca estuve metido dentro de los candidatos.

Yo sé que usted se siente feliz en Olimpia, pero habiendo logrado todo lo que ha conseguido aquí, le incomoda no ser tomado en cuenta en la Selección.

Si ahora que lo hemos ganado todo no se tiene consideración, imagine el día que se perderá algo. Lo que sí creo que es que no se ve al fútbol hondureño como algo muy importante, desde lo dirigencial y en todo aspecto. Es difícil porque no se ve a los técnicos que trabajan aquí en el país. Pero repito, estoy hablando de algo que nunca existió, eso lo armó el periodismo, a mí nunca me llamaron. Hay que decir que mucha afición lo quería sentado en el banquillo de la afición, así como otros que no.

Eso es secundario, me tienen que llamar los que mandar, lamentablemente la gente no decide eso. Yo estoy bien acá y seguiré dirigiendo acá. Para mí sí es un campeonato exigente, durísimo, además de la Liga de Concacaf. Qué le pareció la elección de Reinaldo Rueda como técnico de Honduras.

Excelente entrenador, súper capaz, una gran elección porque es un técnico que ha dirigido y ganado mucho, ha conseguido muchas cosas, es reconocido, querido y está bien que se vuelquen a alguien conocido. Como dice el refrán, mejor algo conocido que algo sin conocer. Por parte de Olimpia y Troglio, apoyo total para la Selección, imagino.

Sin ninguna duda, yo soy siempre de apoyar al fútbol en donde estoy. Yo soy de los que cree que el fútbol hondureño es muy bueno, no sé por qué se le critica tanto, la gente que se está para ganarle a todo el mundo; está para pelear ya veces te sale bien y otras mal, pero el fútbol de Honduras es competitivo Qué cosas cree que Rueda debería cambiar o qué sugerencias le podría dar, ya que usted está aquí y conoce mucho de nuestra actualidad.

No no no. Sería muy soberbio de mi parte, estamos hablando de un técnico muy capaz. Mirá, Scaloni salió campeón del mundo sin haber dirigido nunca y con ello mató todas las leyes de la gravedad. Así que les deseo lo mejor y sobre todo a mis jugadores cuando les toque ir.