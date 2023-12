Barcelona pierde a dos jugadores previo a juego ante Almería

El conjunto catalán todavía no lo hace oficial, pero según informan los medios españoles, el centrocampista sufrió unas molestias durante el entrenamiento de este martes.

BARCELONA, ESPAÑA .- El FC Barcelona no pasa un buen momento, todo se le está complicando al técnico Xavi Hernández , ahora se le suma otra baja, esa es la de Pedri .

Xavi Hernández tiene muchos problemas con su plantilla, además de Pedri, también tiene lesionados a Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso e Iñigo Martínez.

No solo eso, el Barcelona no podrá contar con el volante Frenkie de Jong para este encuentro ante el Almería debido a que no está disponible al estar sancionado.