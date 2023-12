Xavi: “Si he pensado en irme, todo lo contrario”

“Me preguntan si he pensado en irme, todo lo contrario. Estoy más implicado, con más interés, no quiero fallar y menos al club de mi vida”, añadió el entrenador azulgrana.

“No me siento solo, tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán, el presidente (Joan Laporta) no me ha fallado. Me siento respaldado, con fuerza, porque tengo un hermano y amigos con mayúscula”, insistió Xavi.