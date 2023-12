¿Regresará Falcao al fútbol colombiano?: Caso del padre de Luis Díaz

En una entrevista con Telepacífico Noticias contó que estuvo en conversaciones con el Embajador para hacerlo a mediados de este año, pero no está seguro de concretar su llegada en el futuro después de que la guerrilla del ELN mantuvo secuestrado por 12 días a Luis Manuel Díaz entre octubre y noviembre.

“Esto (el secuestro) es una cosa que no se veía , no solamente porque sea futbolista, son cosas que al final no deben pasar y si se ha notado un poco la inseguridad en Colombia, entonces ya tener un compañero cercano y que viva esa situación es muy cruel”, añadió.

Fanático confeso de Millonarios, el delantero podría estar cerca del retiro tras sus exitosos pasos en Oporto, Atlético de Madrid y AS Mónaco, entre otros clubes.