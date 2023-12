Denil Maldonado: El Motagua y su futuro, “El profe me tomaba en cuenta”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua se enfrentó en el clásico contra Olimpia, donde ambos equipos dejaron todo en el campo, sin embargo, terminaron empatando y dejando todo para la gran final de vuelta del Apertura 2023. En este partido de la final de ida de la Liga Nacional de Honduras se encontró un visitante algo curioso, pues el legionario motagüense, Denil Maldonado, se hizo presente durante este primer encuentro, donde compartió sus valoraciones a diario El Heraldo. Asimismo, contó un poco de su estadía en el territorio hondureño y sobre todo, hablo de lo más interesante; su futuro en el extranjero y Los Angeles FC

Entrevista con Denil Maldonado.

Denil, pues te viniste a ver la final, ¿qué te pareció el partido? Bueno, la verdad, un partido muy cerrado, creo que las finales siempre son así, pero tranquilo, la verdad, un partido muy parejo, donde los dos tuvieron muchas ocasiones, y bueno, creo que se puede definir en la próxima final. La verdad que Motagua vende de menos a más, creo que siempre se ha caracterizado de eso, opino que si ha hecho un buen trabajo el profe y pienso que van por buen camino y bueno no podría decir bueno si vamos por lo de hoy creo que sí, pero cada partido tiene su química y el próximo partido va a ser diferente. Los dos tuvieron ocasiones, como vuelvo a repetir, pero sí hicieron un buen partido.

La verdad que yo ando de vacaciones aquí y el que le tiene que preguntar eso es mi representante. Mi representante es el que está manejando el tema. Yo, pues obviamente me vine para estar disfrutando con mi familia esta fecha de Navidad. Pero bueno, esperemos en Dios que pase lo mejor. ¿Cómo sientes de la evaluación de lo hecho en este campeonato allá en la MLS? La verdad que yo siento que fue un bonito año. La verdad que sí tuve mucha participación, el profe me tomaba en cuenta. Pero bueno, creo que ya no depende de mí. Yo hice mi trabajo, ya que creo que depende más que todo de Los Ángeles.

¿Vas a quedarte allá por la experiencia que has tenido? Ya me está cambiando de equipo.(Reaccionó de inmediato) Yo la verdad todavía no tengo nada en concreto, como vuelvo a repetir, yo ando de vacaciones disfrutando con mi familia y si Dios lo permite y me quedo, pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir. ¿Tu primera opción es quedarte en Los Ángeles ?

Sí, como lo vuelvo a repetir Los Ángeles tiene la opción y para mí ellos son la primera opción; La verdad que no he tenido plática, yo obviamente acabo de llegar, vine a disfrutar el partido, me gusta ver siempre la final y bueno, aquí andaba disfrutando. ¿Tu prioridad es mantenerte en el extranjero? Sí, como lo vuelvo a repetir Los Ángeles tiene la opción, yo estoy de vacaciones, mi representante es quien maneja el tema

¿Todo que no te has podido consolidar con tu equipo allá en la MLS? No, obviamente creo que siempre ha sido competencia sana, la verdad que cada quien el profe decide quién es el que juega, uno siempre tiene que trabajar bien y bueno, yo estoy tranquilo, he trabajado bien, obviamente que tuve mis posibilidades de estar siempre de titular, pero bueno, creo que tuve buena participación y ya no depende de mí, como lo vuelvo a repetir. Ya depende del profe de quién pueda iniciar los partidos. Se ha retirado del fútbol Chiellini, ¿qué nos puedes contar sobre eso? La verdad que es una experiencia muy linda estar con esa figura, verlo en el camerino, entrenar con él, a verdad que uno no se lo imagina, pero bueno, creo que son bonitas experiencias. Aprender de grandes jugadores que han jugado en Champions, Copas del Mundo y demás, pienso que es bonito aprender de ellos. ¿Con qué consejo de Chiellini te quedas? De tanto que puede ser... Él le dice a cada uno que siempre es de seguir trabajando, no importa el qué, obviamente, a veces uno se puede desanimar en el aspecto de que juega, pero bueno, uno siempre tiene que ser profesional en ese aspecto y siempre seguir trabajando. No estarás en ese duelo contra Costa Rica, pero... ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a estar en la Copa América por lo que ves del grupo, por lo que se ha trabajado con el Profe Reinaldo Rueda? Claro, obviamente uno siempre tiene que tener ese positivismo. Sí, antes de que viniera el Profe Rueda creo que no veníamos muy bien. En ese aspecto, creo que se ha visto el cambio, hemos visto mucha diferencia como éramos antes y la verdad que creo que hay muchas posibilidades, pero ojo, que no es de estar siempre pensando que con la camisa vamos a ganar, sino que ir a pararse bien allá y poder sacar el partido.