Partido tiktokers de Honduras vs Brasil EN VIVO: Hora, dónde ver transmisión partido hoy

San Pedro Sula, Honduras.- Se viene el quinto compromiso de la selección de tiktokers de Honduras y esta vez el rival de turno es Brasil, rival con quien ya cayó. El equipo hondureño llega de derrotar como visitante a Nicaragua con goles de Nolan Caleb de tiro libre y otro de San Andrés que aprovechó un mal rechazo del portero.

En un principio este partido de los creadores de contenido de Honduras ante Brasil estaba programado para que se jugara en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero hubo unos problemas con los encargados del inmueble y se cambió a San Pedro Sula. Ahora los tiktokers de Honduras jugarán ante Brasil en la cancha del estadio Olímpico de la ciudad industrial del país, donde se visualiza que será un llenazo.

Esta será la revancha para la 'Baleada Mecánica', ya que la primer vez que se enfrentaron los 'cariocas' en Sao Paulo perdieron por marcador 2-0. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante este evento, Supremo está queriendo superar lo que se hizo en el partido ante los de El Salvador en el estadio Morazán de San Pedro Sula, ya que tendrá como invitado al cantante y productor musical puertoriqueño; Jon Z, quien dará su show en el medio tiempo. Este jueves el creador de contenidos, Supremo, compartió que se han vendido más de treinta mil boletos para este evento deportivo en el Olímpico.

Los tiktokers de Honduras comenzaron estos retos perdiendo ante El Salvador, luego en la revancha ganaron los 'Catrachos', luego se perdió ante los brasileños y en el último juego se ganó a los de Nicaragua.

Hora y canal dónde verlo