¡Partidazos confirmados en 16avos del Mundial! Brasil vs Japón y Países Bajos vs Marruecos

Texas, Estados Unidos.- El Mundial 2026 ya tiene confirmado los cinco primeros partidos de 16avos de final hasta este viernes 26 de junio, una ronda que dará inicio este domingo 28.​​​​​ Cada grupo nos regaló cierres de película y los cruces iniciales que se oficializaron son el de Países Bajos vs Marruecos y Japón ante Brasil. Los nipones se tendrán que ver las caras con la pentacampeona del mundo, mientras que la "Naranja Mecánica" se medirá a la selección más fuerte del continente africano: Marruecos.

Brasil vs Japón, un duelo de alta intensidad

Ambos partidos se jugarán el lunes 29 de junio, pero comencemos con el duelo de Brasil contra Japón a las 11 de la mañana. "La Canarinha" avanzó a 16avos gracias a un extraordinario Vinícius, autor de cuatro goles y una asistencia en tres partidos y con el regreso de Neymar, se vale soñar en grande.

La gran duda sigue siendo el estado de Raphinha, que salió lesionado del partido por la segunda jornada de la fase de grupos contra Haití y aunque está siendo sometido a un tratamiento intensivo por los médicos de la selección, difícilmente podrá estar disponible para Ancelotti.

Por su parte, la Japón de Moriyasu supo recomponerse del golpe luego de perder a Mitoma y Endo en la previa del Mundial, pero gracias a su fútbol ofensivo, se quedaron con el segundo lugar del grupo por encima de Suecia. Y aunque pierden el historial ante Brasil por goleada, con un antecedente en el Mundial de Alemania 2006 (4-1), hay un recuerdo reciente que hace soñar a los asiáticos, el último amistoso de 2025, donde los brasileños ganaban 2-0 al entretiempo, pero en una ráfaga de 20 minutos, Japón le dio la vuelta al marcador, llevándose su primera y única victoria ante los sudamericanos en la historia del país.

Países Bajos vs Marruecos promete emociones de principio a fin

Ese mismo 29 de junio a las 7pm, pero en tierras mexicanas, Países Bajos y Marruecos definirán al cuarto clasificado para los octavos de final, en un cruce difícil de pronosticar en la previa.

Los neerlandeses, que no conocen la derrota en el torneo desde la final de Sudáfrica 2010, afrontan este compromiso con un sobresaliente nivel ofensivo y defensivo, 10 goles a favor y solamente cuatro en contra. Sus máximas estrellas mundialistas son Cody Gakpo y Brian Brobbey, ambos con tres anotaciones, sumado a la experiencia de Van Dijk en defensa y la irrupción de Summerville en ataque.

En cambio, Marruecos se ilusiona con alcanzar la primera final mundialista para un país de otro continente diferente a Europa-América y realizar un mejor papel que en 2022.

Con Saibari como uno de los delanteros revelación de la edición 2026, Bouaddi en el mediocampo, Bono en portería y Hakimi con la etiqueta de superestrella, "Los Leones del Atlas" se preparan para hacer historia en una nueva Copa del Mundo. El miércoles 24 de junio se dio a conocer el primer partido que abrirá la ronda de 16avos de final, cuando la anfitriona Canadá se mida a Sudáfrica el próximo domingo. Sumado a Bosnia y Herzegovina, una de las mejores terceras, que se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Noruega y Costa de Marfil, segundas de grupo, se verán las caras el martes 30 de junio.

Partidos de 16avos de final confirmados hasta el momento: