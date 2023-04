Palomo Rodríguez: “Soy guía de un plantel donde hay que manejar 25 personalidades diferentes”

“Me gusta el resultado, pero analizándolo no me gustó el manejo de la pelota, ellos nos sorprendieron. Me gustó la actitud de Tatum que buscó acciones en el ataque, son cosas que me ilusiona, pero si un partido regular, debemos mejorar mucho, sabemos que era un partido importante para nosotros”.

¿Cómo valora el haber sido ratificado tras el espaldarazo de la directiva?

“Sí, nosotros nos comprometimos con el presidente, porque uno no va a estar aquí por el simple hecho de estar, yo el día que no me sienta a gusto o que no sirva en el andamiaje del club, ni hablar que sí daré un paso al costado, más allá del contrato que tenga. Además, soy un facilitador, un guía de un plantel donde hay que manejar 25 personalidades diferentes y que por ahí cuando pongo 11, dejo 14 fuera que son buenos. Nos propusimos estar bien, estar a la altura y estoy contento con la competencia que tiene el plantel”.