Jonathan Rougier dice que no existe una “diferencia abrumadora” entre Motagua y Tigres

Del escenario no hemos hablado mucho, pero si conocemos que son grandes. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y hacer crecer nuestras virtudes y resaltar las debilidades del otro equipo.

Qué dejó de hacer Motagua en la ida?

La verdad a mi modo de ver no sé si es que hemos dejado de hacer muchas cosas. El rival juega muy bien, te quita la posibilidades, te quita el balón y creo que si no vi mal la estadísticas ellos tuvieron 59% de balón y nosotros 41%, es decir que no hay una gran diferencia abrumadora que se puede pensar con equipos así.

Analizamos lo que hizo el rival y lo que podemos hacer mejor nosotros para ganar este encuentro y estar con vida en esta llave en penales o ganar y estar en Semifinales.