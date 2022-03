Pablo Lavallén: “Fuimos efectivos y por momentos inclinamos la balanza”

EL PARAÍSO, HONDURAS.- El Olimpia volvió a la senda del triunfo y lo hizo con mucha efectividad al doblegar 3-0 como visitante ante los Lobos de la UPNFM, rival que no vencía fuera de casa desde el 2019.

Pablo Lavallén, técnico de los merengues, destacó la victoria de su equipo y aún más reconociendo las fortalezas que tenía su rival.

“Enfrentamos un equipo que juega buen, le gusta mantener la posesión de la pelota y es importante el resultado por el rival que enfrentamos”.

Pese al triunfo ante el cuadro universitario, el técnico de los merengues no dejó escapar para mencionar los aspectos que no le gustaron de su equipo.

“Uno se debe adaptar el medio en el que está trabajando y uno debe ser inteligente. En el primer tiempo perdimos pelota por querer salir jugando con pases al medio y al no poder controlar las perdíamos. Hay que ser inteligente y darnos cuenta rápido, ya que un error puedes dejar perdiendo al equipo y después se torna muy difícil”

Lavallén lamentó ciertos criterios de los árbitros para reportar el tiempo perdido en el partido. “La verdad no entendí, pero no quiero hablar de los árbitros, ya que pareciera que estoy en contra. Si veo que un jugador se cae, entra camilla como en otros juegos ante Motagua, Vida y se pierde tiempo, está perfecto que den cinco minutos”

“Me acerqué al cuarto árbitro respetuosamente y no te responden, no sé la verdad como podemos entender que está pasando si lo que están cobrando no te lo explican. Pudo haber caído el gol de UPNFM, y yo no quiero que me favorezcan, ni me perjudiquen, sino que se cobre lo que se tenga que cobrar” .

En lo que respecta a la idea de juego que está implementado en su mandato con el Olimpia, Lavallén lamentó que se ha visto obligado a hacer cambios en la alineación debido a las lesiones en el plantel, lo cual no le ha permitido mantener la continuidad que desea.

“Tenemos ratos en dónde el equipo entiende que debemos jugar y lo hace muy bien y por momento cometen errores que ya los hemos repetido en otros juegos. Lamentablemente hemos tenido que ir cambiando por jugadores lesionados y no hemos podido mantener una continuidad en el once, pero a mí esto me sirve para ver a los futbolistas y así encarar una segunda vuelta y con quienes tendré más tomado en cuenta para el cuadro titular”.

El técnico de los merengues reconoce la necesidad de sumar ante los universitarios.

“Olimpia siempre tiene el deber de sumar, pero para ganar un partido hay que hacer algo menor que el rival, pero también puede pasar que no hagas nada y lo ganes y eso no te hace mejor. Hoy Olimpia por ratos encontró como hacerle daño por la banda derecha con Pinto y tuvimos varias situaciones claras”.

La victoria le permite al Olimpia mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, pero destaca que el juego por momentos estuvo muy parejo.

“El partido fue trabado, parejo, creo que fuimos efectivos y por momentos inclinamos la balanza. Desde los 25 minutos del primer tiempo comenzamos a jugar fácil, bien plantados porque ellos saben manejar la pelota y nos pudieron hacer daño un par de veces en los primeros minutos. Esto es de aciertos y errores y hoy las tuvimos”.

