  1. Inicio
  2. · Deportes

Oración y pasos de punta: así vivieron tiktokers de Honduras momentos previo al partido

Los catrachos mostraron concentración y alegría en el estadio Bruno José Daniel, previo a enfrentarse futbolísticamente a los influencers brasileños

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:52

Sao Paulo, Brasil.- Una oración y pasos de punta marcaron los instantes previos al debut de la selección de tiktokers de Honduras en el estadio Bruno José Daniel, donde la emoción y el fervor patrio se hicieron sentir con fuerza.

Los jóvenes creadores de contenido, que en esta ocasión representaron al país, fueron captados en momentos de profunda concentración antes de saltar a la cancha.

Algunos elevaron oraciones al cielo, pidiendo por un buen desempeño y por llevar con orgullo los colores nacionales.

El ambiente también estuvo cargado de patriotismo, pues los tiktokers entonaron con gran energía el himno nacional de Honduras. Entre sonrisas, miradas firmes y voces al unísono, demostraron que más allá del espectáculo, había un compromiso por representar a la tierra que los vio nacer.

La llegada de la selección de tiktokers de Honduras al estadio Bruno José Daniel

La fiesta no estuvo completa sin los tradicionales pasos de punta, que arrancaron aplausos y gritos de apoyo en las gradas. Con el ritmo garífuna retumbando, los jóvenes catrachos mostraron la riqueza cultural de Honduras y dejaron claro que el fútbol también es una celebración de identidad.

Milagro Flores revela la razón por la que no viajó con Supremo y tiktokers a Brasil

Entre emoción y nervios, la selección de tiktokers se mostró lista para enfrentar el reto deportivo. Los videos compartidos en redes sociales rápidamente se viralizaron, mostrando la mezcla de alegría, fe y orgullo que caracteriza al pueblo hondureño.

De esta forma, el partido no solo fue una cita deportiva, sino un espacio donde la cultura, la tecnología y el fervor patrio se unieron en una experiencia única que conectó tanto a quienes estuvieron en el estadio como a miles que siguieron cada detalle desde sus pantallas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias