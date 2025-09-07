  1. Inicio
El peculiar look de "El loco de la selva" en el partido de la Selección de Tiktokers

Bastante relajado salió el DT de la Selección de Tiktokers de Honduras, con un look que incluye un turbante y un enorme puro

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:43
El peculiar look de El loco de la selva en el partido de la Selección de Tiktokers

Minutos antes del partido, el creador de contenido se sentó en medio de la grama del estadio y se fumó un puro.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo

Sao Paulo, Brasil.-El entrenado de la Selección de Tiktokers de Honduras, Edgardo Pineda, más conocido como "El loco de la selva", salió a la cancha este domingo 7 de septiembre con un look que ha llamado la atención muchos.

Y es que el famoso creador de contenido fue captado usando un traje blanco, con tonos dorados y beige, con un gran turbante en los mismos tonos.

Sumado a este look, "El loco de la selva" decidió sumarle un enorme puro, el cual se sentó a fumar momentos antes del encuentro en el estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo.

El loco de la selva se sentó en la cacha y se fumó un puro, previo al partido.

El loco de la selva se sentó en la cacha y se fumó un puro, previo al partido.

 (Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo)
Para muchos, este look es una muestra de lo relajado y confiado que se encuentra para ganar este encuentro ante la selección brasileña.

Cabe recordar que para su encuentro ante El Salvador, en el Estadio Morazán, el creador decidió usar un traje de gala con piedras en el mismo color del atuendo, dándole un toque muy elegante a su presentación.

En esta ocasión, "El loco de la selva", quien ha mencionado que ellos van a ganar, va con toda la actitud de mantener en calma los ánimos de su equipo, para que se lleven la victoria a Honduras.

