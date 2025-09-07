El peculiar look de "El loco de la selva" en el partido de la Selección de Tiktokers

Sao Paulo, Brasil.-El entrenado de la Selección de Tiktokers de Honduras, Edgardo Pineda, más conocido como "El loco de la selva", salió a la cancha este domingo 7 de septiembre con un look que ha llamado la atención muchos.
Y es que el famoso creador de contenido fue captado usando un traje blanco, con tonos dorados y beige, con un gran turbante en los mismos tonos.
Sumado a este look, "El loco de la selva" decidió sumarle un enorme puro, el cual se sentó a fumar momentos antes del encuentro en el estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo.
Para muchos, este look es una muestra de lo relajado y confiado que se encuentra para ganar este encuentro ante la selección brasileña.
Cabe recordar que para su encuentro ante El Salvador, en el Estadio Morazán, el creador decidió usar un traje de gala con piedras en el mismo color del atuendo, dándole un toque muy elegante a su presentación.
En esta ocasión, "El loco de la selva", quien ha mencionado que ellos van a ganar, va con toda la actitud de mantener en calma los ánimos de su equipo, para que se lleven la victoria a Honduras.