El peculiar look de "El loco de la selva" en el partido de la Selección de Tiktokers

Sao Paulo, Brasil.-El entrenado de la Selección de Tiktokers de Honduras, Edgardo Pineda, más conocido como "El loco de la selva", salió a la cancha este domingo 7 de septiembre con un look que ha llamado la atención muchos.

Y es que el famoso creador de contenido fue captado usando un traje blanco, con tonos dorados y beige, con un gran turbante en los mismos tonos.

Sumado a este look, "El loco de la selva" decidió sumarle un enorme puro, el cual se sentó a fumar momentos antes del encuentro en el estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo.