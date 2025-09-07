  1. Inicio
Así fue el entrenamiento de la Selección de Tiktokers de Honduras en el estadio Bruno José Daniel

La Selección de Tiktokers de Honduras realizó su respectivo entrenamiento momentos antes de su gran debut en suelo brasileño, aquí las imágenes

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:09
En el estadio Bruno José Daniel, la Selección de Tiktokers de Honduras realizó su entrenamiento momentos previos al gran duelo ante Brasil. Aquí las imágenes.

 Fotos: Mauricio Amaya | El Heraldo
El DT de la Selección de Tiktokers lució un look muy peculiar previo al duelo.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
La selección brasileña también realizó su entrenamiento.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Los creadores de contenido hicieron ejercicios de estiramiento para estar al 100% en el duelo.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Además, hablaron de las estrategias que usarán para poder ganar el duelo.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Todos los catrachos dijeron estar listos para llevarse la victoria este domingo.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Horas previas al partido, los jugadores hondureños aseguraron que ellos se llevarían la victoria con al menos 2 goles.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
En el estadio de Sao Paulo ha algunos aficionados hondureños, según pudo captar el lente de El Heraldo.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Los creadores de contenido llegaron desde temprano para poder hacer el reconocimiento de la cancha.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
DJ Chaval será titular en el encuentro.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Los catrachos esperan poder llevarse la victoria ante los brasileños.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
Los brasileños aseguraron que harían sufrir a los catrachos.

 Foto: Mauricio Amaya | El Heraldo
