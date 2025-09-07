Así fue el entrenamiento de la Selección de Tiktokers de Honduras en el estadio Bruno José Daniel

En el estadio Bruno José Daniel, la Selección de Tiktokers de Honduras realizó su entrenamiento momentos previos al gran duelo ante Brasil. Aquí las imágenes.
El DT de la Selección de Tiktokers lució un look muy peculiar previo al duelo.
La selección brasileña también realizó su entrenamiento.
Los creadores de contenido hicieron ejercicios de estiramiento para estar al 100% en el duelo.
Además, hablaron de las estrategias que usarán para poder ganar el duelo.
Todos los catrachos dijeron estar listos para llevarse la victoria este domingo.
Horas previas al partido, los jugadores hondureños aseguraron que ellos se llevarían la victoria con al menos 2 goles.
En el estadio de Sao Paulo ha algunos aficionados hondureños, según pudo captar el lente de El Heraldo.
Los creadores de contenido llegaron desde temprano para poder hacer el reconocimiento de la cancha.
DJ Chaval será titular en el encuentro.
Los catrachos esperan poder llevarse la victoria ante los brasileños.
Los brasileños aseguraron que harían sufrir a los catrachos.