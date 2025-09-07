Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil

Catalogados entre los más atractivos, los tiktokers de Honduras y Brasil se enfrentarán este domingo en un partido que se jugará en São Paulo, Brasil. Conozca a los creadores de contenido que destacan por su carisma y estilo.
Junior Manella, brasileño conocido en redes como Juninho y pareja de la influencer hondureña Roxana Somoza. Su porte atlético y estilo juvenil lo convierten en uno de los más admirados.
Supremo, tiktoker hondureño y capitán, destaca por su carisma ganándose miles de seguidores gracias a su presencia en redes y su estilo auténtico.
Jao Ferreira, músico brasileño reconocido por su atractivo físico, ha creado contenido junto a Supremo, combinando talento y carisma que lo destacan en redes sociales.
Gabriel Braga, originario de Brasil, se dedica a crear videos cómicos de fútbol. Su sonrisa encantadora y su humor lo hacen sobresalir entre los más atractivos.
Moisés Turcios, más conocido como "Caracolito", es hondureño y concentra en TikTok a más de 660,000 seguidores con contenido de comedia. Su espontaneidad y expresividad refuerzan su popularidad.
Tulinho, uno de los rostros más reconocidos en Brasil, cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en TikTok y es embajador de la marca Umbro. Su estilo moderno y seguridad en cámara lo destacan como uno de los más atractivos.
Bruno Evangelista, conocido como Futblack en Brasil, combina el humor sobre fútbol con una presencia carismática y atractiva que lo convierte en una figura destacada.
Fancony, integrante hondureño del pódcast "Los Hijos de Morazán", es uno de los más aclamados del programa. En TikTok reúne más de 271,100 seguidores, atraídos por su autenticidad y sentido del humor.
Lucas Zanizzelo, brasileño y jugador de la Kings League, goza de gran popularidad en YouTube e Instagram. Su físico atlético y presencia deportiva lo colocan entre los más admirados.
Richard Ríos, seleccionado hondureño convocado nuevamente con la HQ catracha, suma más de 68,200 seguidores. Su disciplina en la cancha y su porte elegante lo consolidan como uno de los más guapos.
Davis Flow, el hondureño residente en Estados Unidos, es cantante urbano y creador de contenido. Está casado con la también influencer y periodista hondureña Elsa Oseguera, con quien tiene una hija llamada Summer.
Mr JC el del Palabreo, es otro cantante urbano y tiktoker hondureño que integra la Selección de TikTokers de Honduras. Su nombre real es Juan Carlos García.