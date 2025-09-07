  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil

Los futbolistas tiktokers de Honduras y Brasil no solo destacan por su talento en la cancha, sino también por su carisma y estilo, convirtiéndose en algunos de los más atractivos

  • 07 de septiembre de 2025 a las 10:31
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
1 de 13

Catalogados entre los más atractivos, los tiktokers de Honduras y Brasil se enfrentarán este domingo en un partido que se jugará en São Paulo, Brasil. Conozca a los creadores de contenido que destacan por su carisma y estilo.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
2 de 13

Junior Manella, brasileño conocido en redes como Juninho y pareja de la influencer hondureña Roxana Somoza. Su porte atlético y estilo juvenil lo convierten en uno de los más admirados.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
3 de 13

Supremo, tiktoker hondureño y capitán, destaca por su carisma ganándose miles de seguidores gracias a su presencia en redes y su estilo auténtico.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
4 de 13

Jao Ferreira, músico brasileño reconocido por su atractivo físico, ha creado contenido junto a Supremo, combinando talento y carisma que lo destacan en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
5 de 13

Gabriel Braga, originario de Brasil, se dedica a crear videos cómicos de fútbol. Su sonrisa encantadora y su humor lo hacen sobresalir entre los más atractivos.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
6 de 13

Moisés Turcios, más conocido como "Caracolito", es hondureño y concentra en TikTok a más de 660,000 seguidores con contenido de comedia. Su espontaneidad y expresividad refuerzan su popularidad.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
7 de 13

Tulinho, uno de los rostros más reconocidos en Brasil, cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en TikTok y es embajador de la marca Umbro. Su estilo moderno y seguridad en cámara lo destacan como uno de los más atractivos.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
8 de 13

Bruno Evangelista, conocido como Futblack en Brasil, combina el humor sobre fútbol con una presencia carismática y atractiva que lo convierte en una figura destacada.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
9 de 13

Fancony, integrante hondureño del pódcast "Los Hijos de Morazán", es uno de los más aclamados del programa. En TikTok reúne más de 271,100 seguidores, atraídos por su autenticidad y sentido del humor.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
10 de 13

Lucas Zanizzelo, brasileño y jugador de la Kings League, goza de gran popularidad en YouTube e Instagram. Su físico atlético y presencia deportiva lo colocan entre los más admirados.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
11 de 13

Richard Ríos, seleccionado hondureño convocado nuevamente con la HQ catracha, suma más de 68,200 seguidores. Su disciplina en la cancha y su porte elegante lo consolidan como uno de los más guapos.

 Foto: redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
12 de 13

Davis Flow, el hondureño residente en Estados Unidos, es cantante urbano y creador de contenido. Está casado con la también influencer y periodista hondureña Elsa Oseguera, con quien tiene una hija llamada Summer.

Foto: Redes sociales
Los tiktokers más guapos que juegan en las selecciones de Honduras y de Brasil
13 de 13

Mr JC el del Palabreo, es otro cantante urbano y tiktoker hondureño que integra la Selección de TikTokers de Honduras. Su nombre real es Juan Carlos García.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos