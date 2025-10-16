Olimpia rescata empate en el último minuto ante Motagua en el clásico capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia igualó 2-2 ante el Motagua en la cancha del estadio Nacional por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Min. 90+6 - Gooooooooooooooool del Olimpia gooooooooooooooool de Dereck Moncada que aprovechó el rebote y de derecha la mnadó al fondo Min. 90 - Cambio para Motagua, sale Rodrigo Gómez y en su lugar ingresa Giancarlo Sacaza Min. 87 - Ingresan Kevin López y Agustín Mulet, salen Jamir Maldonado y José Mario Pinto. Min. 85 - Gooooooooooooooooooooooool del Motagua goooooooooooooool de John Kleber Portillo de cabeza que le ganó a Elison Rivas tras centro desde la izquierda a Clever Portillo

Min. 84 - Se salva el Olimpia, bonita jugada por la izquierda por Macías que le sirve a Kleber que buscó de todas formas hacerse un espacio para patear, cuando la encontró apareció la mano salvadora de Menjívar y la mandó al tiro de esquina. Min. 79 - Se salva el Motagua, Pinto a Álvarez, luego tras el rebote le queda a Dereck que patea de zurda y Licona pudo desviar y nuevamente la envía a la última línea. Min. 75 - Sebastián Cardozo toma a Benguché que se iba al ataque y el árbitro no lo perdona y lo amonesta. Tras el tiro libre Licona salva a Motagua y la manda al tiro de esquina. Min. 73 - Tiro libre de Rivas, le cae a Bengtson, luego Queiroz manda de nuevo el balón y Benguché de cabeza pero muy suave. Min. 65 - Tres cambios para el Olimpia, ingresan Jessy Bengtson, Dereck Moncada y Edwin Lobo, salen Michaell Chirinos, Yustin Arboleda y Kevin Guity.

Min. 61 - Otro cambio para el Motagua, ingresa Jorge Serrano y se retira Mathías Vázquez.

Min. 53 - Cambio para el Motagua, sale Maicol Cabrera y en su lugar ingresa Jefryn Macías Min. 52 - Licona sale a cortar centro desde la derecha, la pasa mal el Motagua. Min. 49 - Tarjeta amarilla para Rodrigo Gómez. Min. 45-1 - Salvada del Olimpia tras atajada de Menjívar luego de derechazo desde fuera del área de Denis Meléndez. Min. 43 - Gooooooooooooool del Motagua goooooooooooooool de John Kleber de tiro libre

Min. 37 - Derechazo de Benguché que rechaza Licona al centro, por suerte para el Motagua no había otro delantero y le dio tiempo a la defensa de reaccionar. Min. 30 - Peligroso ataque de Motagua por banda derecha por Meléndez, centro, rechaza Hernández, el balón le quedó a Gómez que pateó pero el balón fue controlado por Menjívar.

Min. 28 - Clara falta de Kevin Güity sobre Mathías Vázquez, el árbitro Nelson Salgado se vuelve a equivocar al no sancionar nada, los jugadores reclaman y amonesta a Facundo Queiroz y Mathías. Min. 12 - Goooooooooool del Olimpia gooooooooooool de Yustin Arboleda vía lanzamiento de penal.

Min. 10 - Penal a favor del Olimpia, pase de Benguché a Pinto que al entrar al área fue achicado por Licona, se lanza y compra el penal, no hubo falta y el árbitro Nelson Salgado comete el error al sancionar la falta. Min. 8 - Se salva el Olimpia, tiro de esquina que ejecutó Gómez directo a Cristopher Meléndez que pateó desde fuera del área, en el camino desvió John Kleber, pero Mejívar estaba bien ubicado, quien tiró rápido para el contragolpe, donde 'El Buho' se terminó bajando a Pinto. Min. 4 - Problemas en la defensa del Motagua, pase filtrado a Benguché, no logran cortar y tuvo que salir Licona para enviar al tiro de esquina. INICIÓ EL CLÁSICO CAPITALINO EN EL NACIONAL 7:50 PM - Salen los jugadores al terreno de las acciones, ya listos para el inicio del partido en el estadio Nacional. 7:20 PM - El partido ya no comenzará a las 7:30 PM como estaba programado, ahora será a las 8:00 PM debido a tormenta eléctrica en la capital de la república.

7:10 PM - Los jugadores del Olimpia y Motagua ya hacen los trabajos de calentamieto previo al partido.

7:00 PM - Se confirman las alineaciones de ambos equipos: Olimpia: 1- Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiroz, 5. Elison Rivas, 20. Jamir Maldonado, 23. Jorge Álvarez, 33. Michaell Chirinos, 7 José Mario Pinto, 11. Jorge Benguché y 19. Yustin Arboleda Motagua: 25. Marlon Licona, 35. Cristopher Meléndez, 2. Sebastián Cardozo, 4. Luis Vega, 17. John Clever Portillo, 12. Marcelo Santos, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 38. Mathías Vázquez, 11. Maicol Cabrera y 29. John Kleber

6:40 PM - Malas noticias previo al partido, tres aficionados del Olimpia terminan heridos luego de que autobús que los trasladaba fue interceptado y tiroteado en la CA-5.

6:30 PM - La afición ha empezado a llegar al estadio Nacional, habrá una buena cantidad de personas para este clásico capitalino.

6:00 PM - Los jugadores de ambos equipos hicieron su ingreso al escenario deportivo previo al juego en el Nacional. Iniciamos el minuto a minuto de las mejores acciones del clásico capitalino El equipo que comanda Eduardo Espinel en su último compromiso logró imponerse ante los Lobos de la UPN en Choluteca.

Mientras que los de Javier López golearon a Génesis Policía Nacional luego de haber quedado eliminados de la Copa Centroamericana de la Concacaf. En su último compromiso entre estas dos escuadras el Olimpia se quedó con el triunfo con tantos de Marcos Montiel y Alberth Elis.

