Juticalpa bajó de las nubes al Olancho FC y le terminó ganando en el derbi olanchano

Olancho, Honduras.- Un gol de Christian Altamirano en el primer tiempo fue el detonante para que el derbi olanchano entre Olancho FC y Juticalpa FC se decantara a favor de los canecheros, que vencieron 1-0 a los potros de Reynaldo Tilguath.

El duelo se daba bajo un escenario donde ambos clubes estaban en la obligación de conseguir el triunfo para estar bien posicionados en la tabla de posiciones, pero los puntos fueron para los de José Humberto Rivera, que van recuperando terreno después de perder cuatro unidades en la tabla por problemas administrativos.

El gol que marcó la diferencia fue al 19' cuando Altamirano y sus compañeros se avivaron tras un balón parado y este llegó desde el costado izquierdo para meterse al área y definir el único gol del partido.

En la etapa de complemento los potros del Olancho FC quisieron e intentaron igualar la contienda, pero no se les dio ni moviendo el tablero ya que Tilguath hizo movimientos, pero la defensa del Juticalpa FC estuvo bien parada en esa zona de resguardo.

El partido se fue diluyendo entre intentos incapaces de los potros, que fueron los que mejor lucieron, pero sin pegada. Juticalpa FC jugó su partido y al final cortaron circuitos de los potros y se quedaron con el triunfo.