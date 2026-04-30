Oficial: Motagua y Real España conocen su rivales en las triangulares de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 30 de abril culminaron las vueltas regulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dejando a Real España como líder y Motagua en el segundo lugar. Lo anterior, les permitió ser cabeza de serie de las dos triangulares que disputarán contra Olimpia, Olancho FC, Marathón y Génesis PN. De esos dos grupos saldrán los dos finalistas del certamen del máximo circuito hondureño.

El sortero de las triangulares dejó conformadas las triangulares de una manera en la que el Grupo A es el de la muerte con equipos como Real España, Olimpia y Marathón. El Grupo B deja a Motagua, Génesis PN y Olancho FC, que se enfrentarán con la misión de ser uno de los finalistas de Liga Nacional de Honduras, donde Motagua llega como favorito de los tres.

Así quedaron las triangulares

Grupo A: Real España, Olimpia y Marathón. Grupo B: Motagua, Génesis y Olancho FC.

Formato de las triangulares

➢ Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante. ➢ Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares. ➢ El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado. ➢ El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo. ➢ En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

Beneficios para Real España y Motagua

➢ Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará clasificación a la gran final. ➢ Cerrarán la triangular jugando como locales. ➢ Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo. En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden: PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares. SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares. TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes sub-criterios en orden: